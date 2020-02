Incidenti stradali: un 37enne morto a Potenza/ Una vittima di 30 anni a Bagnolo

Nuovi incidenti stradali, ancora sangue sulle tratte italiane, da nord a sud del paese. Quello più grave ci giunge senza dubbio dalla Basilicata, precisamente dal capoluogo di regione, Potenza, dove è morto un ragazzo di soli 37 anni. L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, domenica 2 febbraio, ma la notizia è circolata solo nelle ultime ore. Un incidente avvenuto poco prima delle ore 12:00 sulla strada statale 93, nei pressi di Lavella, nel potentino. Qui, un ragazzo originario della provincia di Barletta (Puglia), si è scontrato con un’altra moto: un impatto che purtroppo non ha lasciato scampo al centauro, morto pressochè sul colpo. Non è ben chiaro come siano andate le cose, ma è molto probabile che la vittima si sia scontrata con un amico, visto che l’altro ferito è un motociclista di 22 anni, sempre originario di Barletta. Questi è rimasto ferito, e si trova al momento ricoverato presso l’ospedale di Melfi: non è in pericolo di vita.

INCIDENTI STRADALI: UNA VITTIMA E UN FERITO GRAVE A BAGNOLO PIEMONTE

Altro incidente mortale in provincia di Cuneo, in quel di Bagnolo Piemonte, dove è morto un ragazzo di 30 anni, tale Luca Bonino. L’episodio si è verificato attorno alle ore 20:00 di ieri sera in via Bagnolo, al civico numero 76, dove due auto che viaggiavano nell’opposto senso di marcia, si sono scontrate. L’Audi A3, condotta dal 30enne di cui sopra, che procedeva in direzione Cavour, e una Opel Zafira guidata da un 46enne (con a bordo un uomo di 52 anni), che invece viaggiava verso Bagnolo. Un impatto violentissimo e fatale, visto che Bonino, agricoltore che abitava a poche centinaia di metri dal luogo dell’incidente, è morto pressochè sul colpo. Ferio in maniera molto grave il conducente della Zafira, che è stato poi trasportato presso il Cto di Torino con l’elisoccorso. Il passeggero, invece, si trova al momento ricoverato presso il pronto soccorso di Pinerolo, ma non versa in gravi condizioni. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

