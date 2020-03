Incidenti stradali: un 55enne morto a Barletta/ Anziano 81enne si ribalta a Palermo

Anche oggi dobbiamo purtroppo segnalarvi due incidenti stradali gravissimi. Al di là del dispiacere per le vittime, resta il fatto che ancora troppe persone violano le misure restrittive messe in atto dal governo per contenere l’epidemia da coronavirus, circolando liberamente con il proprio mezzo. Fatto questo preambolo, scopriamo più nel dettaglio cos’è successo. Nel pomeriggio di ieri, attorno alle ore 14:30, un uomo di 55 anni ha perso la vita in quel di Barletta. La vittima si trovava a bordo della sua automobile, una Fiat Palio Week, quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. L’auto ha terminato la sua folle corsa, dopo aver divelto una recinzione, contro un albero: un impatto violentissimo che non ha lasciato alcuno scampo al conducente del mezzo, morto pressochè sul colpo. Il 55enne era a bordo assieme al fratello, che invece è rimasto solo ferito.

INCIDENTI STRADALI: 81ENNE SI RIBALTA DOPO AVER URTATO UN’AUTO

Altro incidente avvenuto ieri in quel di Palermo, allo Sperone. Coinvolto, in questo caso, un signore anziano, un 81enne, che ha perso il controllo della propria auto, una Fiat Punto, ribaltandosi. In base alla ricostruzione fornita da PalermoToday, l’episodio si è verificato nella serata di ieri, attorno alle ore 20:40: mentre l’anziano stava guidando, è finito contro un’auto parcheggiata che si è poi trasformata in una sorta di rampa di lancio; la Punto ha infatti preso il volo, terminando poi la sua corsa capovolta. Sul posto si sono recati pochi minuti dopo gli uomini del 118, che hanno soccorso l’uomo alla guida per poi portarlo all’ospedale Buccheri La Ferla. Le sue condizioni fisiche non si conoscono nel dettaglio, ma l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Resta da capire come mai l’81enne fosse in auto nonostante i divieti.



