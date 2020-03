Incidenti stradali: un morto a Castel Volturno/ 30enne su uno scooter contro un palo

Alcuni incidenti stradali molto gravi si sono verificati nelle ultime ore, a cominciare da uno scontro fatale avvenuto nella serata di ieri nel comune di Castel Volturno, paese in provincia di Caserta (Campania), noto per ospitare il centro di allenamento del Napoli. Un ragazzo ha perso la vita dopo aver avuto un incidente a bordo del suo scooter. La vittima aveva origini ghanesi, e stando a quanto riportato in queste ultime ore dai quotidiani locali, lo scooterista sarebbe finito contro un palo nei pressi di un caseificio di Destra Volturno. Dopo il violento impatto il ghanese è finito a terra, e subito dopo è stato notato da alcuni passanti che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Quando sono giunti sul luogo incriminato, il ragazzo era già in condizioni disperate, e una volta ricoverato presso la clinica Pineta Grande, è spirato. Le autorità hanno disposto come da prassi l’autopsia sul corpo della vittima, anche se si parla di possibile errore umano.

INCIDENTI STRADALI: GRAVE UN RAGAZZO DI ADRANO

Il ragazzo ghanese aveva circa 30 anni, e l’incidente è avvenuto nella serata di ieri, quando, molto probabilmente, lo stesso stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro, oppure, si stava recando presso il posto di lavoro. Altro incidente, fortunatamente non mortale, avvenuto nel comune di Adrano, in provincia di Catania. Alle ore 22:00 di ieri, martedì 24 marzo, due auto sono venute a contatto presso via della Regione, di fronte al commissariato di polizia. Una Smart guidata da un ventenne pare abbia perso il controllo, scontrandosi contro una Suzuki Swift parcheggiata a bordo della strada. L’impatto è stato violentissimo, al punto che la piccola Smart si è capovolta dopo aver urtato l’auto in sosta, finendo sulla fiancata. Il 20enne alla guida è stato soccorso in condizioni gravi, anche se non è in pericolo di vita: al momento si trova ricoverato presso l’ospedale Cannizzaro di Catania.



