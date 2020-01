INCIDENTI STRADALI: 5 FERITI A INZAGO/ Scontro fra due auto, coinvolti giovanissimi

Maxi incidente stradale avvenuto nella notte appena passata, quella fra venerdì 10 e sabato 11 gennaio, lungo la strada Padana Superiore, nel comune di Inzago, provincia di Milano. In base a quanto emerso, l’incidente fra due auto è avvenuto alle ore 3:00, ed ha provocato ben cinque feriti. Tre di loro sono stati soccorsi e quindi trasportati in ospedale: non sono assolutamente in pericolo di vita ed erano già fuori dalle proprie auto quando sono giunti gli uomini del 118. Un ragazzo di 21 anni e una giovane di 18 anni, sono invece rimasti incastrati nell’auto dopo l’impatto, e si è dovuto attendere l’intervento dei vigili del fuoco per liberarli dalle lamiere contorte: entrambi sono comunque rimasti coscienti. Il primo è stato ricoverato presso l’ospedale San Raffaele di Milano in codice giallo, con una sospetta frattura del femore, mentre la 18enne è stata ricoverata al nosocomio di Vimercate, anche lei in codice giallo. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

INCIDENTI STRDALI: UN MORTO A RAVENNA

Purtroppo dobbiamo segnalarvi altri incidenti stradali avvenuti nelle ultime ore. Il più grave è quello che si è verificato in Emilia Romagna, precisamente nella cittadina di Ravenna. In via Salara, nei pressi di via Fornazzo (circa un chilometro di distanza da Castiglione di Cervia), un uomo è finito fuori strada per cause ancora da accertare. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stato un automobilista nella mattinata di ieri, che alle prime luci dell’alba ha appunto notato un’auto “sospetta”. Una volta lanciato l’allarme si sono recati sul luogo indicato gli uomini del 118 e i vigili del fuoco, ma purtroppo per il guidatore non vi è stato nulla da fare. In base ad una prima ricostruzione effettuata, l’incidente sarebbe avvenuto nella notte fra venerdì 9 e sabato 10 gennaio, molto probabilmente per via della fitta nebbia. Evidentemente la vittima non ha visto più nulla, per poi finire in un terrapieno e ribaltarsi sul fianco.

INCIDENTI STRADALI: UN MORO ANCHE A VENCO’, IN SLOVENIA

Un’altra vittima invece a Vencò, in Slovenia, un centauro italiano. Quest’ultimo episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, nei pressi del casinò della cittadina. Uno scontro fatale in cui è rimasta coinvolta la moto della vittima, nonché altre due autovetture. L’uomo deceduto avrebbe 59 anni, in base a quanto riportato dai notiziari sloveni nella serata di ieri, e anche i due conducenti delle due auto sarebbero originari dell’Italia. Vencò si trova nel comune di Barda, nel Collio Sloveno, non troppo distante dal confine con il Friuli Venezia Giulia. E’ un territorio molto frequentato dagli italiani che vanno a fare benzina, approfittando dei prezzi più bassi, ma anche ad acquistare alimentari e giocare al Casinò. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, e l’identità della vittima non è stata resa nota.



