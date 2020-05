Incidenti stradali, un morto a Rovigo/ Scontro sull’autostrada A13, tratto chiuso

Pubblicità

Mattinata di incidenti stradali quella di oggi, a cominciare da quanto avvenuto poco fa sull’autostrada A13, in provincia di Rovigo, dove un uomo è morto. L’episodio, come riferiscono i colleghi di Fanpage, si è verificato nel tratto fra Villamarzana e Occhiobello, in direzione di Bologna, tratto che è stato chiuso per ripristinare la viabilità e favorire i soccorsi. Nello scontro sono rimasti coinvolti due automobili e un camion, anche se la dinamica non è ancora chiara. L’incidente è avvenuto attorno alle ore 8:45 di oggi, e sul posto si sono recati nel giro di pochi minuti i soccorsi con tanto di elicottero al seguito, nonché i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale per la manutenzione delle autostrade. L’incidente ha provocato inevitabili ripercussione sulla viabilità, con diversi chilometri di coda in direzione Bologna: si consiglia quindi di uscire a Villamarzana e di rientrare a Occhiobello.

INCIDENTI STRADALI, MORTO AGENTE INVESTITO

Nelle scorse ore è venuto a mancare anche Antonio Zanelli, agente del Caps di Cesena, morto dopo due giorni di agonia nel reparto di rianimazione presso l’ospedale Bufalini di Cesena. Il 49enne agente era stato vittima domenica mattina di un terribile incidente: attorno alle ore 10:30, presso la rotonda di Torre del Moro, era stato investito mentre stava facendo un giro in bicicletta assieme alla compagna Sonia. A investirlo, una Mercedes guidata da una signora anziana di 92 anni, che stava viaggiando nella stessa direzione di marcia della vittima. Anche in questo caso era stato immediato l’intervento delle ambulanze e dell’auto medica, ma quando giunti sul posto, le condizioni del 49enne agente era apparse fin da subito disperate. Trasportato in codice rosso al Bufalini, è morto dopo due giorni lasciando una figlia e la moglie.



