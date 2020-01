Incidenti stradali: una 35enne morta ad Udine/ 73enne investito e ucciso a Palermo

Ancora incidenti stradali da nord a sud, altre vittime innocenti la cui vita è stata spezzata per sempre. Il più grave è senza dubbio quanto accaduto in provincia di Udine, dove una donna di soli 35 anni ha perso la vita. L’episodio è avvenuto nella notte di Capodanno, la sera del 31 dicembre, quando l’auto su cui viaggiava la vittima assieme ad un’amica, è stata tamponata da un’Audi modello A6, che ha completamente distrutto il loro mezzo. La ragazza che ha perso la vita si chiamava Mirella Candussio, originaria di Palmanova, ma da anni si era trasferita in Friuli, precisamente in quel di Buttrio (il luogo dove si è verificato l’incidente). Le due ragazza, attorno alle 20:15 di martedì 31 dicembre, stavano percorrendo la strada regionale 56 su una Fiat Panda, quando sono state tamponate da un’auto con alla guida un 62enne, nei pressi dello stabilimento della ditta Danieli.

INCIDENTI STRADALI: UN 73ENNE INVESTITO DA UN PIRATA DELLA STRADA

Le due donne, dopo il botto, sono rimaste incastrate nell’abitacolo, e sono stati necessari gli interventi dei vigili del fuoco per estrarre le due ragazze dall’auto. Mirella, soccorsa in condizioni disperate, è morta lungo il tragitto per l’ospedale, mentre l’amica e il 62enne sono stati ricoverati presso il Santa Maria della Misericordia di Udine con delle ferite marginali. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Un’altra vittima si è verificata nella giornata di ieri in quel di Palermo. A morire, un signore di 73 anni, dopo che è stato investito da un’auto pirata in quel di via Messina Marine, alla periferia del capoluogo siciliano. L’investimento è avvenuto la notte di San Silvestro, dopo che erano già scattati i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno, e una volta lanciati i soccorsi, vani sono stati i tentativi di rianimare la vittima, morta poco dopo l’arrivo in ospedale.

