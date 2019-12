Incidenti stradali: una donna morta a Bolzano/ A Genova pirata strada investe 20enne

Sono diversi gli incidenti stradali che si sono verificati in Italia nelle scorse ore, e purtroppo non mancano le vittime. Il più grave è senza dubbio quello che si è verificato sul confine fra il Trentino Alto Adige e la regione Veneto, precisamente sulla strada Statale 51 fra Carbonin e Passo Cime Bianche. Tre le auto coinvolte, e su una di queste vi era a bordo una signora anziana, una donna pensionata di 84 anni, che non ce l’ha fatta. Il mezzo su cui viaggiava quest’ultima, in base alla ricostruzione effettuata dagli inquirenti, ha invaso la corsia opposta, e Loredana Sgaggiante è morta pressochè sul colpo a causa del terribile impatto. In totale sono stati tre i mezzi coinvolti, e altre due persone sarebbero rimaste invece ferite anche se non in maniera grave, e poi trasportate in ospedale. Pesanti ripercussioni sulle statale, che è stata riaperta solamente attorno alle ore 17:00 di ieri sera. Grave incidente, fortunatamente senza vittime, avvenuto anche a Genova, dove l’ennesimo pirata della strada ha investito una persona per poi darsi alla macchia.

INCIDENTI STRADALI:: A GENOVA INVESTITA UNA 20ENNE

L’investimento, come riferisce Genova24.it, si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 23 dicembre, in quel di via Fillak, vicino a dove un tempo vi era il ponte Morandi. Ad avere la peggio è stata una ragazza di soli 20 anni: una macchina l’ha centrata in pieno e l’ha scaraventata a terra. Una volta lanciato l’allarme, sono giunti nel giro di pochi minuti i soccorsi, che hanno poi trasferito la giovane in condizioni gravi, in codice rosso, presso il pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi di Sampieradrena. Come detto sopra, in base a quanto ricostruito, l’auto non si sarebbe fermata ad aiutare la ragazza, ma fortunatamente l’episodio è stato visto da un testimone, che ha fornito il numero di targa. Bisogna però capire se l’auto individuata sia effettivamente quella che ha poi investito la giovane. Le forze dell’ordine stanno visionando le telecamere della zona per provare a risalire all’automobilista.

