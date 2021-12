Incinta di 7 mesi svaligia casa con bimba di 9 anni/ Milano: ladra aspetta 9° figlio

Una ladra incinta di sette mesi e in attesa del suo nono figlio è stata arrestata in flagranza di reato mentre stava svaligiando una casa a Milano, in via Giambellino, con la figlia di nove anni al seguito. Il tutto è accaduto nella serata di domenica 12 dicembre 2021, quando la donna, una 33enne nomade e di nazionalità croata, è stata fermata dalla Polizia, allertata da alcuni inquilini che avevano udito rumori sospetti. Stando a quanto riporta il “Corriere della Sera”, la malvivente indossava vestiti e monili rubati, oltre ad avere con sé alcuni attrezzi utili per portare a termine lo scasso.

In particolare, la 33enne “vive in camper“ ed era stata “già arrestata lo scorso ottobre”. Parlare di recidiva, in questo caso, pare essere un eufemismo, però, dal momento che la diretta interessata è accusata di ben 18 furti messi a segno, per i quali “dovrebbe scontare 30 anni di carcere, dopo lo sconto concessole dal Tribunale di Milano ai 57 anni totali che le aveva invece comminato quest’anno il Tribunale di Genova”. Fino a questo momento, tuttavia, la donna non ha trascorso un solo giorno dietro le sbarre per via dell’impressionante sequela di gravidanze avuta in questi anni, dal momento che, a dispetto della sua giovane età, ha già otto figli e sta per mettere al mondo il nono.

LADRA INCINTA DI 7 MESI E CON 8 FIGLI SVALIGIA CASA A MILANO: SARÀ PROCESSATA PER DIRETTISSIMA

In tutta questa storia surreale, c’è un ulteriore risvolto, evidenziato ancora una volta dal “Corriere della Sera”: in virtù della gravidanza in corso, non è stato possibile mandare in carcere la ladra, che, così, è stata accompagnata alla clinica Mangiagalli.

“La cittadina croata – scrive il quotidiano – sarà processata per direttissima anche per quest’ultimo furto in appartamento, ma è probabile che anche questa volta non sarà disposta la detenzione in carcere, ma sarà invece riaccompagnata al camper dove abita con i figli”.

