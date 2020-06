Incinta di due gemelli scopre di avere due uteri/ “Accade una volta su 50 milioni”

Kelly Fairhurst passerà alla storia per aver scoperto durante la maternità di avere due uteri. Si tratta di un caso ogni 50 milioni. La 28enne è già madre di due bimbi, ma solo alla terza settimana della terza gravidanza ha fatto questa scoperta più che insolita. Siamo in Gran Bretagna, ma la notizia della donna incinta con due uteri ha fatto il giro del mondo molto rapidamente grazie ai racconti di Sun e Guardian. La donna ha raccontato: “Sono rimasta completamente spiazzata dall’idea di avere due cervici. In tutta onestà tutto questo è folle“. Sicuramente questo caso porterà numerosi studiosi ad approfondire il tutto per capire se si tratta di una conformazione latente e comune a molte altre donne. Al momento per lei non dovrebbe esserci nessun tipo di controindicazione.

La donna incinta con due uteri, il racconto della sua dottoressa

La storia della donna con due uteri è stata spiegata da vicino dalla sua dottoressa, che ha provato a dare una lettura più specifica di quanto accaduto. Asma Khail, del reparto ostetrica dell’ospedale St.George di Londra, ha specificato: “Si tratta di un caso molto raro, ma comunque possibile. Molte donne hanno delle anomalie all’utero, senza nemmeno saperlo. Può succedere che l’ovulo e lo spermatozoo, in una fase davvero molto precoce, si vadano a dividere in due. Quindi dipende da quale uovo alla fine si attaccherà a quale utero“. Staremo a vedere se il caso di Kelly Fairhust avrà degli altri seguiti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA