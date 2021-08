Incinta folgorata sotto la doccia: parto urgente/ Bimbo sta bene, lei è grave

Un parto di assoluta emergenza quello avvenuto presso l’ospedale Perrino di Brindisi, nota località pugliese, dove una donna incinta è stata portata in sala nascite dopo essere rimasta folgorata mentre stava facendo la doccia. La gestante, di 42 anni, ha ricevuto una fortissima scarica elettrica che le ha fatto perdere i sensi, e vista la situazione di dolce attesa (era all’ottavo mese), si è optato per una nascita d’urgenza prematura. Fortunatamente la futura madre non era da sola in casa al momento dello “shock”, visto che con lei vi era il marito: questi è riuscito a mantenere il sangue freddo e a chiedere aiuto agli uomini del 118.

I soccorsi, una volta giunta presso l’abitazione segnalata, una casa alla periferia di Mesagne nel brindisino, hanno preso in carico la paziente per poi trasferirla in condizioni gravissime, in codice rosso, presso l’ospedale locale. Una volta giunta presso il nosocomio locale la 42enne è stata sottoposta ad un parto cesareo e fortunatamente il bambino è nato in perfette condizioni e i sanitari hanno spiegato che sta bene. Diverse invece le condizioni fisiche della madre che, giunta in condizioni molto gravi in ospedale, è al momento ricoverata in terapia intensiva e la sua prognosi resta riservata.

INCINTA FOLGORATA SOTTO DOCCIA: IL BIMBO FUORI PERICOLO

Sull’abitazione della coppia si sono recati in seguito anche gli agenti del commissariato di polizia di Mesagne per tutti gli accertamenti, e soprattutto verificare cos’abbia provocato la dispersione di energia elettrica, cercando di capire se sia stata la stessa madre in qualche modo a causare la scossa, oppure, un problema relativo all’impianto elettrico.

L’episodio si è verificato durante il pomeriggio di ieri, giovedì 26 agosto, e al momento il piccolo, nato prematuro, si trova ovviamente ricoverato presso il reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale e non è assolutamente in pericolo di vita. Una vicenda scioccante che si è conclusa con il lieto fine per il bimbo e speriamo che anche per la madre.

