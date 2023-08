Incinta, scopre di avere tumore al seno/ Cure incompatibili con gravidanza, madre rifiuta aborto

Una giovane madre scopre di avere un tumore al seno mentre è incinta e, nonostante l’incompatibilità delle cure con la sua condizione, rifiuta l’aborto. La storia arriva dalla clinica di Chirurgia Senologica dell’ospedale San Martino di Genova e vede protagonista Manuela Vergari, brindisina, e il marito Mirko.

“Quando è arrivata, Manuela era all’ottava settimana di gestazione – ha spiegato a Il Corroiere della Sera Piero Fregatti, chirurgo senologo della Breast Unit che ha operato la giovane madre colpita dal tumore al seno – Abbiamo fatto una riunione multidisciplinare e le abbiamo suggerito di abortire, come prescritto dalle linee guida sanitarie, perché la carica ormonale della gravidanza rischiava di portare un aumento della dimensione del tumore e il formarsi di metastasi, ma anche perché con la gestazione in corso non si poteva pensare a terapie ormonali né tanto meno a chemio o radio”. Tuttavia, la donna non ha voluto pensare neanche per un istante all’ipotesi di abortire per potersi sottoporre alle cure necessarie al tumore, così i medici hanno dovuto escogitare un secondo piano, che si è concluso felicemente. Come prosegue Fregatti, infatti, “il nodulo era piccolo, in questi casi si asporta il tumore riuscendo a conservare il seno ma questo avrebbe implicato la necessità di sottoporsi alla radioterapia entro 90 giorni, una soluzione non compatibile con la gravidanza”. E così “abbiamo deciso per un intervento di mastectomia, il più veloce possibile per non esporre a lungo la bambina agli anestetici, e senza ricostruzione nell’immediato perché avrebbe implicato altri rischi”.

Una donna incinta scopre di avere un tumore, ma rifiuta l’aborto necessario per sottoporsi alle cure. Una storia incredibile che ha avuto un lieto fine proprio all’inizio di agosto, quando la giovane madre ha messo al mondo la piccola Cecilia Vita, che nel nome porta l’entusiasmo e l’attaccamento appunto alla vita dimostrato da questa coppia di genitori.

I medici sono riusciti ad affrontare al meglio questa delicatissima situazione riuscendo ad effettuare un mastectomia, in modo da consentire alla piccola di venire al mondo e alla madre di liberarsi del peso del tumore.

