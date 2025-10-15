"Inciucio" Pd e Anm? Bufera per foto incontro tra Schlein e Parodi al Congresso di AreaDG pubblicata da Il Dubbio: "Vertice segreto su linea anti Nordio?"

PD ANM, L’INCONTRO “SEGRETO” CHE FA DISCUTERE

Elly Schlein non ha fatto in tempo ad esultare per la vittoria del centrosinistra alle regionali in Toscana, perché ora la segretaria del Pd è al centro di una bufera con Cesare Parodi, presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM). Il caso riguarda alcune foto scattate durante il Congresso di AreaDG, la corrente progressista della magistratura italiana, che si è tenuto a Genova.

Schlein: “voti assoluti campo largo meglio del Centrodestra”/ Fake news sulle Regionali: i numeri non tornano

In queste foto, pubblicate da Il Dubbio, si vedono Schlein e Parodi insieme a Giovanni Zaccaro (segretario della corrente Area) e Rocco Maruotti (segretario ANM) mentre parlano in modo riservato.

Il giornale, che ha parlato di un incontro durato una quindicina di minuti, ha usato la parola “inciucio” commentando questa scena, che è stata criticata subito dal centrodestra, ad esempio da Enrico Costa di Forza Italia, per il quale quelle immagini sarebbero una prova del collateralismo tra la magistratura progressista e il Pd.

Sondaggi politici 2025/ Primarie campo largo, choc Pd: Conte batte Schlein. Silvia Salis -4% dalla leader Dem

Non è chiaro cosa si siano detti, ma le immagini hanno fatto discutere, non a caso il consigliere CSM Andrea Mirenda lo ha definito un esempio di “collateralismo”, cioè di un legame troppo stretto tra politica e magistratura.

LE REAZIONI ALLO “SCOOP” DE IL DUBBIO

Invece, i magistrati coinvolti hanno minimizzato e si sono difesi parlando di una semplice chiacchierata per questioni organizzative legate al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, al centro della riforma della giustizia del ministro Carlo Nordio.

Sondaggi politici 2025/ Gaza e Regionali: Meloni al top, Pd cala sotto 22%. Centro si rialza ma è già diviso

Zaccaro e Maruotti lo hanno definito un normale scambio di idee, mentre Parodi è apparso più imbarazzato, visto che questa vicenda potrebbe essere interpretata come una perdita di indipendenza della magistratura, nonostante alcuni magistrati della sua corrente, Magistratura indipendente, abbiano precisato che non c’è nulla di male in un colloquio privato durante un evento pubblico.

Alcune toghe dell’ANM come Ceccarelli e Reale, del gruppo CentoUno, hanno ammesso che le foto sono inopportune per una questione di immagine, ma hanno negato accordi politici. Infatti, hanno parlato di un incontro non “collusivo”, pur ammettendo che l’impressione che può emergere è negativa, visto che l’ANM ha preso posizione per il “No” al referendum.