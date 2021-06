Inconceivable/ Su Rete 4 il film con Nicholas Cage e Gina Gershon (oggi, 13 giugno)

Inconceivable va in onda in prima serata su Rete 4 oggi, domenica 13 giugno. Il film è stato firmato dal regista Johnatan Baker e vede nei panni di protagonisti Nicholas Cage e Gina Gershon. Nel cast compare anche la magnifica Natalie Eva Marie insieme a Nicky Wehlan. Nonostante sia presente un attore importante come Nicholas Cage il film si arena dopo pochi minuti con un plot che ha pochi spunti e sa atrocemente di già visto.

Sono diversi i momenti in cui ci verrà da chiedersi il perché di questa nostra scelta ma nonostante questo saranno diversi i motivi per arrivare fino alla fine del film stesso con degli spunti che è innegabile siano azzeccati.

Inconceivable, la trama del film

Inconceivable ruota intorno alla storia di Angela, madre di Cora, una bimba di quattro anni. Pur dovendo combattere con le rimostranze del coniuge, molto concentrato sul suo lavoro, il sogno di Angela è quello di avere una famiglia numerosa. La sua amica Linda le presenta Katie, una donna misteriosa e affascinante da poco arrivata in città insieme a sua figlia Maddie.

Katie fugge da un passato violento fatto di abusi fisici e mentali ai quali il suo ex compagno era solito sottoporla. Angela e Katie stringono da subito un bel legame, dal quale nasce un’amicizia profonda e sincera che spinge Angela, di comune accordo con il marito, invitano Katie a trasferirsi nella depandance di casa loro per far sì che la donna possa fare da baby sitter a Cora.

Tutto sembra procedere senza intoppi, ma poco dopo Angela comincia a notare in Katie dei comportamenti strani, al limite del maniacale, al punto da spacciare Cora per sua figlia davanti alle altre mamme in un pomeriggio di giochi trascorso al parco insieme a Cora. Da questo momento in poi cambia tutto e Katie si rivela per quello che è: ovvero una donna disposta a tutto pur di rovinare la vita di Angela e di suo marito.

