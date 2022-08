Incontri Proibiti/ Su Rai 2 il film con Alberto Sordi e Valeria Marini

Incontri proibiti verrà trasmesso oggi, domenica 14 agosto, da Rai 2 a partire dalle 16.15. Si tratta di una commedia italiana del 1998, distribuito da Filmauro (1998) Filmauro Home Video e prodotto da Filmauro Aurelia Cinematografica. La regia di Incontri proibiti è di Alberto Sordi che interpreta anche la parte di Armando. Nel corso della sua lunga carriera durata 84 anni ha vinto 19 premi tra cui: 1 Golden Globe, 1 Premio Leone d’Oro alla carriera al Festival di Venezia nel 1995, 1 Premio Orso d’Argento al Festival di Berlino, 10 David di Donatello e 5 Nastri d’Argento. In Incontri proibiti Sordi oltre ad essere il protagonista principale è anche regista e sceneggiatore con Rodolfo Sonego.

Walking on sunshine/ Su Italia 1 il film di Max Giwa e Dana Pasquini

Ha interpretato 115 film e diretto 12 pellicole, la prima nel 1966 Scusi lei è favorevole o contrario e l’ultima Incontri proibiti. L’attrice femminile è Valeria Marini, già protagonista in passato di altre pellicole come La mia mamma suona il rock, La Bambola e Abbronzatissimi 2. Nel cast troviamo anche Enrico Bertolino, Gisella Sofio e Franca Faldini, Valentino Macchi e Franco Fantasia. Il film è stato presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1998. È l’ultimo film dell’attore e di Franca Faldini, la compagna di Totò. Nel 2022 la pellicola è stata riproposta alla Mostra del Cinema di Bologna con il titolo Sposami papà, successivamente venne ripristinato il titolo originale e il montaggio. L’ospedale dove lavorava Federica è l’Arcispedale di S. Spirito in Saxia. Le riprese sono state girate a Montecelio, Roma e Bologna.

Blue Crush 2/ Su Italia 1 il film con Ben Milliken

Incontri Proibiti, la trama del film

Passiamo alla trama di Incontri Proibiti. Armando è un imprenditore di circa ottant’anni in procinto di partire per Bologna. Alla stazione Termini di Roma incontra Federica, un avvenente infermiera molto più giovane di lui. Quando giunge a Bologna, Armando non sa dove alloggiare e Federica, che guarda caso compare sempre al momento giusto, si offre di ospitarlo nella sua camera d’albergo. Tra i due nasce una bella amicizia, ma il fidanzato di Federica quando li vede insieme immagina una relazione sentimentale che non esiste.

Tornato a Roma, Armando racconta la sua avventura alla moglie Alessandra che vede poco perché sempre occupata a portare avanti missioni umanitarie in Africa. Dopo qualche giorno Federica compare di nuovo nella vita di Armando e la sua presenza comincia ad essere ossessiva. Inizia così una frequentazione assidua tra i due piena di complicazioni e assurdità. Federica addirittura invita l’imprenditore a un pranzo di famiglia per presentarlo ai suoi genitori. L’uomo non è convinto delle buone intenzioni dell’infermiera, difatti comincia a sospettare che le attenzioni che la donna gli riserva è perché è interessata al suo patrimonio. Quando Alessandra torna a casa dopo l’ennesimo viaggio in Africa, lascia Armando perché si convince che il marito abbia preso una sbandata per la giovane infermiera.

Gran Premio/ Su Rai 1 il film con Mickey Rooney

Ma per l’uomo la questione si complica, oramai ossessionato da Federica decide di rompere qualsiasi legame con lei. Armando è convinto che la moglie sia ancora innamorato di lui e lo ha capito quando gli ha confessato che dopo una malattia presa in Africa è riuscita ad uscirne fuori pensando al loro amore.

Trascorrono alcuni anni e Armando riappacificatosi con Alessandra, la raggiunge a Torino. Sul treno incontra l’ex fidanzato di Federica che gli confida di essere stato lasciato sull’altare dalla donna il giorno del loro matrimonio per correre tra le braccia di suo padre. Armando crede che il gesto sia dovuto all’interesse economico che la donna ripone negli uomini anziani, invece il giovane gli confida che il padre è uno squattrinato e che Federica si sia veramente innamorato di lui, perché è attratta dagli uomini più grandi di età. Dopo questa rivelazione Armando capisce che i sentimenti di Federica nei suoi confronti erano sinceri e mentre guarda fuori dal finestrino del treno, immagina la giovane che balla il tango su una nave da crociera dove è partita con il suo nuovo amante destinazione Caraibi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA