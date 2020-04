Incontro Conte-Centrodestra diretta conferenza stampa/ Salvini-Meloni, nuove proposte

È previsto per questa mattina alle ore 9.30 il terzo incontro in un mese tra il Premier Conte, i responsabili di Governo dell’area economica e i tre leader del Centrodestra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani (che fa le veci del presidente Berlusconi ancora in “ritiro” a Nizza). Il tema è sempre lo stesso, le migliorie e le proposte sul tavolo politico per fronteggiare l’emergenza sanitaria e soprattutto economica del coronavirus. I dati in lieve frenata di questi ultimi giorni suggeriscono che le misura intraprese per il contenimento iniziano a funzionare, mentre ciò che va ancora del tutto impostato è come fare ripartire il Paese sul piano produttivo, economico e commerciale.

Il Presidente del Consiglio ascolterà le richieste dell’opposizione e con ogni probabilità annuncerà in anteprima a loro il varo del nuovo Dpcm che prorogherà le misure anti-coronavirus almeno per altre due settimane (facendole terminare dopo Pasqua e non più al 3 aprile come inserito negli ultimi decreti). A seguire come sempre la possibilità di ascoltare i tre responsabili del Centrodestra in diretta video conferenza stampa dai canali social di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia: la “cabina di regia” con dialogo tra Governo e opposizioni continua dunque con la discussione che con ogni probabilità verterà sui nuovi provvedimenti economici da inserire nel Decreto Aprile (altri 30 miliardi di euro come “base di partenza”).

Qui la diretta in streaming Facebook dall'account della Lega

NUOVO CONFRONTO CONTE-SALVINI

Mentre il Governo intende presentare all’interno del prossimo Decreto con gli aiuti economici il cosiddetto “reddito di emergenza” (qui i dettagli), il Centrodestra arriva all’incontro con il Premier Conte con alcune proposte dettagliate e già emerse nelle scorse ore. «Domani mattina incontrerò insieme agli amici del centrodestra il presidente Conte e gli ribadirò che da tutta Italia arrivano richieste di materiale di protezione sanitaria», ha spiegato ieri in conferenza stampa il leader della Lega Matteo Salvini, presentando anche nuova proposta economica suddivisa in 12 punti. «Necessario mettere in campo subito almeno duecento miliardi, e per trovarli serve un reset totale: pace fiscale e pace edilizia». Secondo Salvini se si vuole ripartire «dovranno essere azzerati i debiti privati e lasciare fare le imprese: via tutta la burocrazia, tu fai e poi io controllo, non l’inverso come è oggi».

LE PROPOSTE DEL CENTRODESTRA

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha invece fatto già pervenire al Governo una lettera dettagliata sulla proposta dei 1000 euro immediati sui conti correnti degli italiani più bisognosi (qui i dettagli): «Ho inviato al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, una lettera con la proposta già articolata di Fratelli d’Italia per accreditare immediatamente 1000 euro sul conto corrente di tutti gli italiani che ne hanno bisogno. Penso agli italiani che hanno perso il lavoro, a quelli che non hanno più un reddito da lavoro autonomo e a coloro che non sanno come dare da mangiare ai loro figli. Domani incontreremo il presidente del consiglio Giuseppe Conte e con lui ne parleremo anche a voce: speriamo che una volta tanto questa maggioranza voglia starci ad ascoltare».

Da ultimo, il n.2 di Forza Italia Antonio Tajani fa propria la proposta del Cav. di spingere sull’Unione Europea per ottenere maggiori fondi per il rilancio totale dell’economia oggi in stallo: «stiamo discutendo con il Partito Popolare Europeo su come affrontare il Coronavirus. L’Europa non sta gestendo al meglio questa crisi, c’è poca solidarietà. Le istituzioni europee, come il Parlamento qualcosa stanno facendo, sicuramente ci sono problemi di comunicazione, in merito alle decisioni prese. Serve un’azione più forte e collettiva. Quello delle mascherine è uno scandalo; il governo si deve impegnare a fornire a tutti gli operatori sanitari gli strumenti necessari per la protezione. Anche il Presidente Berlusconi si sta adoperando continuamente per superare questa crisi. La scelta ungherese, è il frutto delle cattive politiche intraprese dalle istituzioni europee».



