Incontro Governo-Regioni su parametri Cts/ Zone rosse e Dpcm Natale: gli scenari

Si terrà oggi alle ore 16 la videoconferenza tra Governo e Regioni (richiesta fortemente dai Presidenti nell’ultima Conferenza di martedì) per discutere dei parametri Cts inseriti nell’ultimo Dpcm, sui criteri per individuare le zone rosse e arancioni e per iniziare ad impostare la discussione poi da riprendere nella Conferenza Stato-Regioni nei prossimi giorni sul nuovo Dpcm in avvicinamento per le feste di Natale (dal 3 dicembre in poi). Le richieste dei Governatori sono state esplicitate nell’ultima Conferenza delle Regioni lo scorso martedì, dove in maniera unanime i 21 Presidenti hanno formalmente chiesto di rivedere la struttura dell’algoritmo Cts (21 parametri tra cui l’Rt) per definire le zone di rischio del Paese. «Al momento non abbiamo avuto risposta dal governo sulla riduzione dei 21 parametri a 5», ha detto ieri il Presidente del Veneto Luca Zaia, supportato praticamente da tutti gli altri Governatori. I 5 criteri che propongono le Regioni riguardano in sostanza: la percentuale di tamponi positivi (escluso screening e re-testing degli stessi soggetti); un Rt calcolato sulla base della sorveglianza integrata Iss; tasso di occupazione dei posti letto per pazienti Covid e dei posti di Terapia intensiva; numero e tipologia figure dedicate a contact-tracing. Ci hanno pensato ieri prima il Ministro della Salute Roberto Speranza, poi lo stesso Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a ribadire la ferma convinzione del Governo di mantenere la struttura dell’algoritmo così come è: «I parametri che determinano le misure anti-Covid sono 21. Il dialogo con le Regioni è però sempre aperto», ha sottolineato il titolare della Sanità.

LE NOVITÀ DEL PROSSIMO DPCM

Di contro però il Ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia ha colto l’invito sensato delle Regioni e nella videoconferenza di oggi proverà – assieme al Ministro Speranza e al Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro – a trovare un punto d’incontro per il prosieguo dell’emergenza Covid-19. «Quello che le Regioni chiedono è di creare un meccanismo che sia più facilmente comprensibile anche dall’opinione pubblica, ancorato a valutazioni scientifiche e mediche ma nello stesso tempo più chiaro nella percezione delle persone», ha rilanciato il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, mentre lo stesso Boccia ha replicato a distanza «aprire tutto non è contemplato, ci porterebbe al primo gennaio 2020 e non ci possiamo arrivare fino a quando non abbiamo la certezza che ne siamo fuori. Riduciamo il contagio e i luoghi del contagio e poi valuteremo le diverse condizioni territoriali». È proprio sul finire della videoconferenza di oggi che Governo e Regioni inizieranno a ragionare sulle ipotesi in campo per il prossimo Dpcm (che scatterà il 3 dicembre), già ridefinito “decreto Natale”: secondo le anticipazioni del Corriere della Sera, sentite fonti governative, il piano sarebbe quello di riaprire negozi, ristoranti e bar con specifiche limitazioni ma assai meno rigide delle attuali zone rosse. Si tratterebbe di un’apertura a tempo per permettere un respiro alle attività commerciali ed economiche, con la “promessa” di operare nuove chiusure il 21-22 dicembre appena prima delle feste. Niente cenoni “allargati” o spostamenti in altre Regioni, su questo valutano e discutono i tecnici e oggi con i Governatori si potrà avere un primo “polso” della situazione dai singoli territori d’Italia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA