Incontro Letta-Meloni/ Dialogo su vaccini, ristori e Copasir: prove di intesa

Vertice Letta-Meloni a Montecitorio: un’ora e mezza di dialogo per fare il punto della situazione sui dossier più scottanti. La leader di Fratelli d’Italia ha confermato che si è trattato di un incontro positivo, tra i temi affrontati i vaccini anti-Covid, i ristori e la presidenza del Copasir. L’incontro, ha evidenziato l’ex ministro, «rientra nel rapporto di normale dialettica tra maggioranza e opposizione».

Come riportano i colleghi di Repubblica, Giorgia Meloni ha chiesto al segretario del Partito Democratico la sospensione del cashback, così da destinare i 5 miliardi di euro stanziati per questa misura ai ristori per le categorie maggiormente colpite dalla crisi economica scaturita dalla pandemia. La leader di FdI ha sottolineato: «Ci auguriamo che Mario Draghi alla guida del governo ed Enrico Letta alla guida del Pd vogliano essere più disponibili al dialogo con l’opposizione di quanto non lo siano stati Conte e Zingaretti».

INCONTRO LETTA-MELONI: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Huffington Post riporta che l’incontro tra Letta e la Meloni ha riguardato anche la modifica dei regolamenti parlamentari per introdurre la norma “anti-voltagabbana”. Un vertice che segna un cambio di passo in casa Pd: dopo FI e FdI, Letta incontrerà anche la Lega. Tornando al confronto con la Meloni, il segretario dem ha fatto il punto della situazione sulla presidenza del Copasir, attualmente del deputato leghista Raffaele Volpi. Fratelli d’Italia ne rivendica la guida, considerando che il Carroccio è entrato a fare parte della maggioranza, e la Meloni ha le idee chiare: punta su Adolfo Urso, oggi vice-presidente del partito. Un altro punto molto importante riguarda le commissioni di garanzia: la Meloni ha chiesto un riequilibrio, Letta si è detto pronto ad andarle incontro.

