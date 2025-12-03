Lungo colloquio Witkoff-Putin sull’Ucraina, ma solo Zelensky dirà se è possibile un accordo. Sapendo che potrebbe essere la sua ultima occasione

Cinque ore di confronto che il Cremlino considera “produttivo”, ma quale sia l’esito dell’incontro tra l’inviato di Trump Steve Witkoff, il genero del presidente Jared Kushner e Vladimir Putin, probabilmente lo si capirà dopo l’incontro di oggi degli emissari americani con il presidente dell’Ucraina Zelensky.

La trattativa è difficile ma le ore utilizzate per discutere delle condizioni per porre fine alla guerra fanno pensare che qualche margine di discussione ci sia. Certo, mancava un interlocutore fondamentale e ora bisognerà vedere se l’Ucraina sarà disposta ad accettare le proposte scaturite dal vertice di Mosca, dove però non si sarebbe raggiunta un’intesa sui territori.

Di sicuro Zelensky sa che il momento è cruciale, spiega Vincenzo Giallongo, generale dei Carabinieri con missioni in Iraq, Albania, Kuwait e Kosovo, non solo perché il suo Paese sta avendo la peggio militarmente, ma perché, come ha detto lui stesso, c’è il pericolo che se non andrà in porto la trattativa gli USA si defilino, lasciando comunque Kiev sola, con il sostegno a parole di un’Europa traballante.

Generale, cosa può voler dire “colloquio produttivo”? È un segnale di speranza?

USA e Russia non sembrano intenzionate a rivelare molto del vertice, preferiscono aspettare l’incontro di Witkoff e Kushner con Zelensky che dovrebbe tenersi a ore. Al presidente ucraino riferiranno quello che è stato detto al Cremlino. Kirill Dmitriev, consigliere di Putin, ha definito i colloqui positivi, ma al tavolo mancava la controparte dei russi, quindi il giudizio va sospeso.

Il fatto che l’incontro sia durato cinque ore testimonia che si è entrati nel vivo della trattativa?

Ripeto, per dare una valutazione seria dei colloqui dovevano esserci anche gli ucraini. Anche perché gli americani non sono proprio filo-ucraini, ma sono molto più disposti e interessati a far sì che la Russia accetti una pace anche molto sbilanciata verso gli interessi di Mosca. È opinione condivisa da diversi analisti geopolitici che gli USA guardino agli affari che possono andare in porto con la Russia. Lo stesso Trump tende a chiudere contratti, altrimenti si spazientisce.

Prima dell’incontro di Mosca Trump aveva dichiarato che la situazione in Ucraina è un disastro. La trattativa rimane comunque difficile?

Trump, francamente, mi sembra una persona inadeguata a governare una grande potenza come sono gli Stati Uniti. Non che i suoi predecessori, da una parte o dall’altra, brillassero, ma lui è un affarista che come politico è molto poco navigato. È inutile commentare troppo le sue dichiarazioni, aspettiamo i fatti e le reazioni degli ucraini all’incontro.

Putin, invece, ha ribadito che non vuole attaccare l’Europa, ma che se viceversa l’Europa vuole la guerra la Russia è pronta. Che senso hanno queste dichiarazioni?

Putin non vuole un conflitto con l’Europa. Dice che la guerra con noi sarebbe lampo, ma non è riuscito a farla neanche con l’Ucraina. Non avrebbe vita facile. Vorrebbe spostare la sua frontiera molto più verso l’Europa, fino alla Moldavia e al confine con la Romania per rendere la Russia una grande potenza euroasiatica e non solo asiatica (dove c’è la Cina) come è ora.

Il Cremlino dice che c’è molto da fare ancora e che non c’è un compromesso sui territori. Quali sono gli ostacoli principali alla trattativa?

In realtà credo che, se gli americani sono stati un minimo attenti alle esigenze ucraine, Zelensky dovrà piegarsi. Non tanto perché l’offerta è buona, ma perché davanti a sé ha una fronda interna dovuta al fatto che i suoi principali alleati erano tutti corrotti, inoltre non ha più soldi. La BCE gli ha bocciato 140 miliardi di finanziamento che gli sarebbero serviti per armarsi, ma non c’è copertura e non si possono usare gli asset russi all’estero. Non ha l’appoggio economico e sul campo di battaglia sta perdendo dappertutto: se quello che gli verrà offerto è un minimo accettabile, accetterà.

Il nodo per Mosca è ancora quello dei territori: l’Ucraina si piegherà prima o poi?

Kiev perderebbe il Donbass, ma se non lo perde per intero oggi lo perderà fra tre o quattro mesi. Di solito le guerre durante l’inverno rallentano, ma Putin ha detto che invece vuole prendere l’iniziativa.

Perché Zelensky ha detto che ha paura che gli USA si tolgano dal negoziato?

Sa bene che questa potrebbe essere l’ultima occasione e che Trump di fronte al fallimento delle trattative potrebbe decidere che l’Ucraina rimane del tutto un problema europeo.

(Paolo Rossetti)

