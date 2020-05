Incontro Spadafora-CONI/ Come riparte il calcio e lo sport dopo il DL Rilancio

Pubblicità

Sono giorni decisivi per il mondo dello sport e in generale per il mondo del calcio: solo ieri infatti la Lega Serie A ha fissato una data per la ripresa, ma soprattutto il Ministro dello sport Spadafora, riferendo alle Camere, ha di fatto dato il via libera agli allenamenti di gruppo dal prossimo 18 maggio, confermato che la FIGC ha accettato tutte le modifiche che il CTS ha proposto al protocollo medico sanitario. E proprio a partire da questo fondamentale passaggio che oggi dovrebbe ripartite il dialogo tra governo e mondo dello sport per la ripartenza. Nel pomeriggio infatti vi sarà un nuovo vertice del CONI a cui prenderà parte anche il ministro dello sport Spadafora e un elemento del CTS, il dottore Casasco: tema ovviamente sarà la ripartenza dello sport, ma soprattutto del calcio, che attende pure un nuovo incontro con lo stesso Premier Conte, probabilmente entro la settimana.

COME RIPARTE IL CALCIO: IL DL RILANCIO

E davvero i temi sul tavolo per la ripartenza dello sport e del calcio in primis non mancano: dalle norme medico igieniche per la ripresa delle attività (allenamenti in primis) come le modifiche al protocollo della federazione, senza scordare ovviamente tutte le misure approvate per lo sport nell’ultimo DL Rilancio, presentato ieri dal Premier Conte e che verrà a breve pubblicato sulla Gazzetta. Il DL, salutato già ieri dal presidente della FIGC Gravina come un “passaggio fondamentale per il calcio italiano” continente infatti parecchie norme di grande interesse. Cinque i punti fondamentali del decreto che avrà dunque un impatto diretto anche sul calcio, che andiamo ora brevemente ad analizzare. Primi cardine sono il rinvio dei pagamenti contributivi e fiscali al mese di settembre, come la sospensione dei canoni di locazione e dei diritti di superficie per gli impianti sportivi. Terzo punto, di capitale importanza è il riconoscimento della cassa integrazione per i contratti dei lavoratori sportivi (fino a un max di 50 mila lordi), misura che è già nei giorni scorsi era stata caldamente chiesta dall’Assocalciatori come da esponenti di Lega Pro e Dilettanti, a difesa delle categorie più a rischio.

Quarto punto, decisivo è poi detto l’istituzione di un Fondo Salva Sport, che attingerà in percentuale anche dalla raccolta delle scommesse sportive: elemento su cui era stato accesissimo settimane fa il dibattito con la politica. Quinto e certo più importante punto del DL Rilancio per il calcio, è l’abbreviazione dei gradi e tempi della giustizia sportiva, in caso di ricorsi, sorti in seguito alle decisioni che la Federazione (o il governo) prenderà in caso di stop al campionato. Questa clausola, già annunciata e analizzata nei giorni scorsi, si annuncia di capitale importanza nel prossimo futuro per tutto il calcio, dalla Serie A (che vuole tornare in campo), alla Serie C che ha già chiesto lo stop alla stagione.



