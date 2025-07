Ieri alla Casa Bianca c'è stato l'atteso incontro tra Trump e Netanyahu, in cui si è parlato di Gaza e non solo

La cena alla Casa Bianca, nei libri di storia sul Medio Oriente, verrà forse associata alla spartizione dell’Europa compiuta alla fine della Seconda guerra mondiale a Yalta.

La cena ha visto l’arrivo di pietanze assai diverse. Non c’erano giornalisti, ma anche loro sono stati serviti, fuori dalla porta della sala da pranzo.

Innanzitutto, l’antipasto di Trump che invita Netanyahu ad accettare una tregua a Gaza, la solita tregua da sempre discussa, approvata, poi stracciata proprio dai politici israeliani: 60 giorni senza bombardamenti, liberazione e scambio di prigionieri, aiuti umanitari. Poi arriva l’antipasto di Netanyahu, che propone di dare il Nobel per la pace al Presidente americano.

Il più del lavoro, per l’Ufficio stampa della Casa Bianca, è fatto. Stamane, sulla stampa europea i titoli saranno proprio questi. Poi, in vero, sono state servite altre pietanze, alquanto indigeste per l’opinione pubblica mondiale.

In primo luogo il piano, in verità il cantiere già aperto a Gaza, che vuole “concentrare” in “campi” “umanitari” di “transito” la maggior parte della popolazione palestinese di Gaza. Verbi, sostantivi e aggettivi non sono nostri, ma del ministro della Difesa israeliano Katz che da Tel Aviv ha fornito alcuni dettagli, prima ancora che a Washington iniziasse la famosa cena. IDF (l’esercito israeliano) e GHF (i mercenari “umanitari”) sono stati già “attivati”.

Tuttavia, anche a tavola alla Casa Bianca si è lavorato. Innanzitutto, su consiglio degli strateghi della comunicazione, si è gettato lo zucchero a velo in gran quantità: tutto sarà “volontario”, anche, l’ingresso nei campi, costruiti dentro Gaza o se “possibile” oltre il confine con l’Egitto. Sarà “volontario” anche l’esodo verso altri Stati, che si stanno alacremente individuando e con i quali si sta “trattando”.

Questo è filtrato dalle porte socchiuse della sala da pranzo e non è poco. Il dessert allora non sorprende. Ci fanno sapere da Washington che sia Netanyahu che Trump non sanno più se ci sarà uno Stato palestinese. “La maggioranza degli israeliani, dopo il 7 ottobre, non lo vuole” spiega Netanyahu, che quello Stato non lo ha mai voluto, anche prima del 7 ottobre.

Tuttavia, sembra ci sia uno spiraglio: per completare la pulizia etnica a Gaza e l’annessione a Israele della maggioranza dei territori palestinesi in Cisgiordania si può anche parlare di uno Stato palestinese.

