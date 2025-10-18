L'incontro di ieri alla Casa Bianca fra Trump e Zelensky non ha sortito i risultati sperati per l'Ucraina: Trump ha negato i missili a lungo raggio

Non c’è intesa sui missili Tomahawk tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. i due si sono incontrati ieri alla Casa Bianca dopo la telefonata di giovedì tra il presidente americano e Vladimir Putin. Trump è propenso a negarli perché è convinto, anche sulla base della sua ultima conversazione con il presidente russo, che causerebbero una escalation e che non c’è bisogno del loro utilizzo per terminare il conflitto. “Penso ci siano ottime chance che la guerra possa finire rapidamente. Anche senza che l’Ucraina abbia bisogno dei missili Tomahawk”, ha detto il presidente Usa.

TRUMP: DAZI USA ALLA CINA INSOSTENIBILI/ Ma la "pace commerciale" è ancora lontana

Ma in questo modo, secondo Vincenzo Giallongo, generale dei Carabinieri con missioni in Iraq, Albania, Kuwait e Kosovo, Trump ha rinunciato ad inserirsi efficacemente tra i due contendenti e indebolito la posizione negoziale dell’Ucraina, determinando un nuovo status quo sfavorevole a Kiev, di cui vedremo presto i risultati nel vertice di Budapest.

SCENARIO UCRAINA/ Sapelli: dopo la telefonata Trump-Putin si torna alla soluzione coreana

Al contrario di Zelensky, che ha scelto l’America, Trump non ha a cuore il futuro dell’Ucraina, afferma Giallongo. Proprio la fornitura dei missili a lungo raggio avrebbe indotto il presidente russo più miti consigli.

Trump ha ribadito di aver avuto un colloquio proficuo con Putin e che la Russia vuole finire la guerra. Su quali basi si possono riaprire i negoziati?

Sarebbe interessante conoscere tutto ciò che Putin ha detto a Trump. Continuo a pensare che Trump non abbia davvero a cuore il futuro dell’Ucraina. Sicuramente vuole la fine della guerra, per poter dire di averne terminata un’altra: ha studiato un piano per terminare la guerra tra Israele ed Hamas e se ne è fatto promotore, mentre qui fa solo da mediatore tra i due contendenti.

Net-Zero settore navale: USA sospendono la proposta IMO/ Avrebbe comportato tasse per le emissioni di Co2

Trump ha fatto capire che la fornitura dei missili Tomahawk non ci sarà, per non provocare un’escalation.

La fornitura dei Tomahawk sarebbe stata un forte segnale a Putin che il vento è cambiato e dal tavolo dei negoziati bisogna alzarsi con una pace vera. Ma il segnale non c’è stato, perché dopo il colloquio con Putin Trump ha cambiato idea. Probabilmente soffre di un complesso di inferiorità nei confronti di Putin, il quale, da parte sua, non ha fatto minimamente capire di volere la pace. Lo dimostra l’intensificazione degli attacchi all’Ucraina, anche su strutture civili.

Come vanno interpretate le dichiarazioni emerse dall’incontro alla Casa Bianca?

Le ultime dichiarazioni di Trump, dove afferma che Zelensky deve accettare uno status quo come vuole lui – ossia Trump – o meglio ancora Putin, vanno nella direzione di una vittoria russa, di un’accettazione delle imposizioni russe.

Al termine dell’incontro con Trump, Zelensky ha sentito leader europei.

Non servirà a molto. Zelensky ha capito che non può fare affidamento sull’Europa. Per inciso, von der Leyen non figurava tra i capi di Stato che hanno presieduto alla firma dell’accordo tra Israele e Hamas, e questo dà il segnale di quanto l’Europa sia considerata da Trump.

Quindi?

Di conseguenza si potranno riaprire i negoziati, a meno che Trump non cambi ancora idea, sulla base di un riconoscimento dello status quo. Peccato, perché certamente la Russia non è indenne da una grande crisi economica interna e sarebbe bastata una maggiore intransigenza americana, e anche europea, per convincere Putin ad essere maggiormente comprensivo.

Trump incontrerà Putin in Ungheria e ha ipotizzato in quell’occasione di tenersi in contatto con Zelensky, senza che quest’ultimo incontri direttamente il presidente russo. Si sente di fare previsioni?

Allo stato attuale non vedo all’orizzonte concessioni della Russia all’Ucraina. Peraltro, l’assenza di Zelensky giocherà tutta a favore dei russi, che tratteranno con Trump senza un contraltare che possa bilanciare le loro richieste, le loro affermazioni e la loro narrazione. È probabile pertanto che Zelensky valuterà quanto proposto e se ci sono spiragli per chiedere piccole concessioni, lo farà. Ma se Trump non cambierà idea, schierandosi apertamente con l’Ucraina, la sorte di quest’ultima sarà segnata.

Trump avrebbe dovuto dare all’Ucraina i missili Tomahawk?

La fornitura dei missili Tomahawk all’Ucraina, ben lungi dal creare una escalation, a mio avviso porterebbe Putin a più miti consigli. Non va dimenticato che la Russia è una dittatura e che gli anni di guerra l’hanno certamente indebolita. Trump non sta esercitando tutto il suo potere negoziale.

Che cosa intende?

Se Trump volesse davvero inserirsi tra i due contendenti per una pace giusta, accanto alla fornitura di missili dovrebbe convincere l’India, e ha le carte per farlo, a non comprare petrolio russo. Allora sì che i rapporti di forza tra i due contendenti cambierebbero significativamente. I russi, a parte le difficoltà economiche, non hanno ancora visto la guerra in casa. Immaginiamo cosa potrebbe accadere se si vedessero arrivare sulla testa missili che possono entrare in territorio russo per ben 2.500 chilometri.

Di fronte a Trump, Zelensky ha detto che il punto non sono le concessioni che gli ucraini possono fare ai russi, ma la sicurezza che gli americani possono garantire a Kiev. Come si può raggiungere un accordo di pace se Putin vuole un’Ucraina neutrale?

Infatti non si può. Putin vuole l’Ucraina neutrale per fomentare con le modalità e i mezzi che la Russia ben conosce una rivoluzione interna che sostituisca Zelensky o qualcun altro al suo posto con un presidente fantoccio agli ordini di Mosca. Una pace vera, seria e duratura, deve certamente passare da concessioni territoriali ucraine nei confronti dei russi, da pareggiare con l’immediato inserimento dell’Ucraina nella Nato e nella Ue.

Zelensky ha incontrato le aziende energetiche statunitensi e anche quelle della difesa. L’Ucraina si legherà sempre più all’economia americana?

Zelensky ha capito, e lo ha detto due volte negli ultimi venti giorni, che l’Europa non ha fatto quanto nelle sue possibilità ed è rimasto deluso. Il legarsi all’America è oramai necessario se l’Ucraina vuole continuare ad esistere. Sono già molte le concessioni fatte da Zelensky in questa direzione, dallo sfruttamento dei minerali critici all’acquisto in esclusiva dagli Usa di armi, energia, prodotti petroliferi. Ciò che purtroppo non è ancora chiaro è cosa pensa e vorrà fare Trump.

Quali sono le sue previsioni nel breve termine?

Anche se me lo auguro, questi azioni di Trump e il perdurare dei bombardamenti russi non mi vedono ottimista su un cessate il fuoco. Se Trump avesse voluto, avrebbe potuto chiedere alla Russia, in cambio del diniego di missili all’Ucraina, il cessate il fuoco sino al termine dei colloqui. Ripeto, vedo Trump soggiornato da Putin. Fortunatamente, come dico sempre, in Usa si vota ogni quattro anni.

(Paolo Rossetti)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI