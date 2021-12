Incoronata Sebastiano, 72enne scomparsa/ Le sorelle “non usciva mai, strani squilli…”

Sono giorni di ansia e paura per i familiari di Incoronata Sebastiano, l’anziana 72enne della quale si sono perse le tracce da Bojano, piccolo comune in provincia di Campobasso, lo scorso 6 dicembre intorno a mezzogiorno. Da allora della donna non si hanno più notizie e le ricerche ad oggi non hanno portato ad alcun risultato apprezzabile. Nelle operazioni, come riporta Primonumero.it, sono stati impiegati anche l’elicottero del 115 di Campobasso e il velivolo della Polizia di Stato, oltre ai carabinieri di Bojano ed agli uomini del Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico (Cnsas). Del caso si occuperà la trasmissione Chi l’ha visto nella nuova puntata odierna.

Nei giorni scorsi sono stati setacciati anche alcuni pozzi nei pressi della sua abitazione ed è stato scandagliato anche il Biferno ma ad oggi non sarebbero emersi elementi cin grado di riaccendere le speranze della sua famiglia. L’ultimo avvistamento dell’anziana risale proprio al giorno della scomparsa, mentre camminava tra la Statale 17 e la Bifernina, a poca distanza dal centro abitato. Incoronata usciva di rado e ad accorgersi della sua sparizione sarebbe stata una sua amica che si era recata in casa a trovarla. Di lei però nessuna traccia. Tutto appariva in ordine, non mancava nulla tranne le chiavi di casa.

Incoronata Sebastiano scomparsa: le ipotesi delle sorelle

Nei giorni scorsi le sorelle di Incoronata Sebastiano, la donna scomparsa nel nulla quasi 20 giorni fa, hanno spiegato che la donna aveva problemi nel camminare. Santina e Fernanda sono intervenute ai microfoni del TGR Molise fornendo il loro punto di vista: “Io penso o qualcuno le ha dato un passaggio e l’ha portata da qualche parte dove voleva lei e l’ha lasciata lì, o qualcuno l’ha ospitata, speriamo, però sono passati tanti giorni, non credo… oppure è caduta in qualche fosso, nel fiume…”.

Al momento della scomparsa Incoronata indossava un piumino lungo blu, un paio di jeans e portava con sè una borsetta bianca. Nessun problema di memoria. “Non andava da nessuna parte”, ha spiegato un’altra sorella. Incoronata non usava il cellulare. Le sorelle hanno già provveduto a controllare tutte le telefonate in entrata ed in uscita dal fisso ma a parte un numero che pensavo possa essere un call center ci sarebbe qualcosa che ha attirato la loro attenzione: “Ci sono stati squilli sul suo telefono fisso ma non siamo riusciti a rispondere, solo uno squillo, nemmeno il tempo di arrivare”.



