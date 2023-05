INCORONAZIONE RE CARLO III D’INGHILTERRA/ Diretta: via al corteo, Carlo in bianco

Diretta Incoronazione re Carlo III d’Inghilterra: il commento live

È partita la carrozza con a bordo il Re Carlo e la Regina Camilla, che li porterà da Buckingham Palace all’Abbazia di Westminster. Essa è stata costruita con ornamenti d’oro che rappresentano la storia delle quattro nazioni del Regno Unito. Entrambi sono vestiti di bianco. La consorte non indossa alcuna tiara. Il sovrano, infatti, ha deciso che per la sua incoronazione il dress code sarebbe dovuto essere più moderno rispetto a quanto accadde per la Regina Elisabetta II. È per questo motivo che non ci saranno né lunghi mantelli né corone, ad eccezione di quella che indosserà lui stesso durante la cerimonia. L’arrivo, al termine del corteo, è previsto intorno alle 11.50.

L’Abbazia di Westminster intanto si è riempita di illustri ospiti, inclusi il Primo Ministro Rishi Sunak, quello della Difesa Ben Wallace, il vice Primo Ministro Oliver Dowden, il viceministro dell’Interno Tom Tugendhat, quello all’Industria e Commercio Kemi Badenoch. L’attesa è grande adesso per scoprire come si comporteranno l’erede al trono William con la moglie Kate, nonché il fratello Harry, che non avrà al suo fianco Meghan. (agg. di Chiara Ferrara)

All’Abbazia di Westminster i leader internazionali, c’è Mattarella

I leader internazionali e gli altri ospiti stanno arrivando in questi istanti all’Abbazia di Westminster per assistere all’incoronazione di Re Carlo III, che comincerà a breve. Tra i presenti ci sono anche Sergio Mattarella, Emmanuel Macron e Ursula von der Leyen. Un segnale del fatto che il Regno Unito, nonostante la Brexit, ha mantenuto un legame molto forte con l’Europa. Non sono ancora apparsi invece i Reali stranieri. L’attesa più grande però è ovviamente quella per l’ingresso di Carlo e Camilla, che partiranno con la carrozza da Buckingham Palace tra pochi minuti.

Nelle scorse ore, intanto, ci sono stati sei arresti tra i membri del movimento Republic. Le persone in questione hanno provato a intralciare i preparativi per la cerimonia e sono stati dunque fermati. In base a una legge d’emergenza emanata in Uk per l’occasione, infatti, i manifestanti potranno protestare pacificamente ma non potranno ostacolare lo svolgimento dell’evento. Le forze dell’ordine all’opera sono 12 mila e si stanno utilizzando anche sistemi di videosorveglianza di ultima generazione, come quelli di riconoscimento facciale. (agg. di Chiara Ferrara)

Incoronazione re Carlo III d’Inghilterra: tentativo di protesta degli anti-monarchici

Poco prima dell’inizio della cerimonia di incoronazione di Carlo d’Inghilterra, l’evento più atteso del Paese rischiava di essere compromesso da una protesta organizzata dagli anti-monarchici. Un piccolo gruppo di rivoltosi si è organizzato a Trafalgar Square con l’obiettivo di raggiungere il luogo adibito alla cerimonia dedicata a re Carlo III. Nei piani, come riporta Rai News, vi era quello di portare un numero di circa 1.500 persone per sostenere la protesta per l’abolizione della monarchia.

Diversi sono stati gli arresti per il tentativo di protesta in occasione dell’incoronazione di Carlo d’Inghilterra per il “caso” rivoltosi anti-monarchici. Un’attivista di Republic ha spiegato – come riporta Rai News – “Non è chiaro il motivo, potenzialmente è perché uno di loro portava il megafono” e aggiunge: “Non è chiaro se la polizia stia usando questi nuovi poteri e se ne stia abusando per impedire lo svolgimento delle proteste“.(Agg. Valerio Beck)

Incoronazione re Carlo III d’Inghilterra e Camilla: i luoghi dell’evento e chi ci sarà

Oggi 6 maggio 2023 è il gran giorno di Carlo d’Inghilterra che sarà incoronato re Carlo III. Alle 10.20 (11.20 ora italiana), 70 anni dopo l’ultima incoronazione, quella della compianta regina Elisabetta II, la corona inglese sarà poggiata sul capo di suo figlio all’interno dell’Abbazia di Westminster.

Come accade ormai dal 1066, sarà l’arcivescovo di Canterbury a officiare la cerimonia di incoronazione di Carlo III. Il reale verrà unto con l’olio sacro dell’incoronazione e riceverà poi sul capo la corona di Sant’Edoardo. Insieme a Carlo sarà incoronata regina anche sua moglie Camilla. All’evento saranno presenti tutti i membri della famiglia reale britannica con ruoli rappresentativi e parteciperanno alla processione in carrozza guidata dal Re e dalla Regina all’uscita dall’Abbazia di Westminster.

Incoronazione re Carlo III d’Inghilterra: orari, dove seguirlo e diretta streaming

L’intera cerimonia verrà seguita in diretta mondiale. Per quanto riguarda l’Italia, darà ai telespettatori varie possibilità per seguirla. L’incoronazione di re Carlo III verrà trasmessa in diretta su Rai 1 nello speciale Tg1 dedicato alla Coronation Ceremony dalle 11.45 alle 15.30, ora italiana. Su Canale 5 sarà possibile seguirla grazie a un’edizione speciale di Verissimo con Silvia Toffanin, a partire dalle ore 11.

Si potrà inoltre seguire su SkyTg24 dalle 11 alle 14.30. L’incoronazione in diretta sarà trasmessa anche sul canale 31 di Discovery su Real Time con una diretta integrale. Su La7, infine, è prevista un’edizione della Maratona Mentana dalle 9.40 fino alle 13,30. In streaming sarà invece possibile seguire la diretta dell’incoronazione su RaiPlay, su mediasetinfinity.it, la7.it e su skytg24.it.Infine anche su Pluto tv, il servizio digitale Free Ad-Supported Television (Fast) gratuito di Paramount.

Re Carlo III d’Inghilterra: il programma dell’incoronazione

La cerimonia sarà scandita da cinque momenti principali: il riconoscimento; il giuramento; l’unzione; l’investitura e l’incoronazione; e infine l’intronizzazione e l’omaggio. Alla fine di questi momenti, ci sarà l’incoronazione di Camilla. L’evento sarà preceduto dalle processioni dei capi religiosi, dei leader ecumenici, dei regni e del coro, e poi la processione del Re e della Regina Consorte.

Alla cerimonia d’incoronazione, il re, la regina e la famiglia reale sfileranno per le strade di Londra fino a Buckingham Palace, dove saliranno sul balcone per salutare il pubblico. Non è ancora chiaro se all’evento sarà presente il figlio minore del re, Harry, anche se il programma lo prevede tra i presenti al grande evento.











