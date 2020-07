Incubo biondo/ Su Rai 2 il film con Ashley Scott e Cru Ennis (oggi, 18 luglio)

Incubo biondo va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, sabato 18 luglio, a partire dalle 21:45. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2017 in co-produzione tra Canada e Stati Uniti che ha visto in prima linea la casa cinematografica Vociferous Films. La regia è stata affidata a Lauro Chartrand, il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Betsy Bagg e Mark Sanderson, il montaggio è stato eseguito da Jeremy Klassen mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Cameron Catalano. Nel cast di questa pellicola si uno tra gli altri Ashley Scott, Tiera Skovbye, Cru Ennis, Johnny Visotcky, Kenneth Miller e Jade Kammermann.

Incubo biondo, la trama del film

Ecco la trama di Incubo biondo. Caroline nel suo passato sentimentale ha avuto non pochi problemi nel gestire il rapporto con il marito. In particolare, la donna ha affrontato un periodo di separazione dal marito che sembrava presagire al divorzio. Durante questo periodo di continue incomprensioni, i due si sono poco alla volta sempre più allontanati tant’è che la donna intraprese una fugace ma intensa relazione sentimentale con un uomo sposato di nome James. La relazione fu piuttosto passionale ma durò pochissimo anche perché Carolina dopo aver appianato le difficoltà con il marito decise di tornare a casa e quindi riprendere quel percorso di vita insieme.

Insomma, se per la donna tutto tornò a funzionare al meglio, lo stesso non successe per James e soprattutto per la sua famiglia. Infatti quella relazione extra-coniugale ebbe delle ripercussioni piuttosto rilevanti anche per la figlia di James, ossia Ella. Le incomprensioni che nacquero tra James e sua moglie portarono ad una serie di tensioni familiari che secondo la giovane figlia ebbero quale principale conseguenza quella di far scaturire un terribile incidente nel quale morirono entrambi.

Da quel momento in poi la vita della ragazza è diventata dura e soprattutto è dovuta crescere senza poter contare sul supporto dei propri genitori. Da quel momento in poi nella ragazza nacque un forte sentimento di vendetta nei confronti di Caroline vista quale principale responsabile di quanto successo e della distruzione della sua vita. Dopo alcuni anni, la ragazzina è diventata una giovane bella donna, ma il suo desiderio di vendetta è ancora rimasto intatto. In particolare lei vuole entrare in qualche modo nella tranquilla vita dell’ex amante del padre in maniera tale da poterla devastare per sempre.

Un giorno si presenta davanti alla casa di Caroline nelle vesti di una giovane studentessa alla ricerca di una stanza da affittare nella loro piccola pensione. Una volta ottenuta quella stanza, quella che era una ragazzina inizia a utilizzare un articolato piano per scalfire l’amore esistente nella coppia seducendo in ogni maniera il marito. Nascerà un duro confronto tra la giovane Ella e la povera Caroline che dovrà far leva su tutta la propria forza d’animo per uscire da questa brutta storia.



