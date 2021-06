Incubo biondo/ Su Rai 2 il film con Ashley Scott (oggi, 3 giugno 2021)

Incubo biondo sarà trasmesso su Rai 2 alle ore 15.40 del giorno di oggi, 3 giugno. Si tratta di un film dalla provenienza d’oltre oceano. Si tratta, infatti, di un’opera distribuita da Real One Entertainment, un’azienda cinematografica che opera specialmente in territorio americano e canadese.

La regia del film è stata gestita da Lauro Chartrand, con l’interpretazione attoriale di Ashley Scott, Tiera Skovbye, Cru Ennis, Johnny Visotcky, Kristen Renton, Jade Kammerman, Kenneth Miller e altri. Inoltre, le varie riprese del film si sono svolte in disparati punti negli USA, con la produzione ed il finanziamento generale da parte di Vociferous Films. Il lavoro completo è stato rilasciato al pubblico per la prima volta il 2 settembre 2017, col nome di One Small Indiscretion, che lascia intendere i tipi di vicissitudini che si alternano nel film.

Incubo biondo, la Trama

L’intera storia raccontata nel film Incubo biondo narra di una crisi matrimoniale, che crea diversi problemi e riscontri drammatici nella vita delle persone coinvolte. Il tutto si basa su una coppia che, presa da un momento di crisi e di incertezza, decide di separarsi. A questo punto, la moglie, cioè Caroline Winters, intraprende una relazione sentimentale con un altro uomo, cioè James.

Tuttavia, l’uomo è già sposato e ha anche una figlia di età adolescenziale. La relazione si protrae per breve tempo e il tutto sembra concludersi con Caroline ed il suo originario marito che si riconciliano. Ma la storia si complica moltissimo, poiché la relazione momentanea tra Caroline e James porta alla morte di quest’ultimo e della moglie, che lasciano la figlia Ella da sola. A questo punto, la ragazza decide di vendicarsi nei confronti di colei che le ha sottratto la famiglia, cioè Caroline, e si mette sulle sue tracce, una volta diventata adulta.

Per quanto riguarda ciò che accade al loro incontro, Ella nasconde i propri sentimenti vendicativi e cerca la miglior opportunità di vendicarsi. La storia, di conseguenza, presenta una fortissima tensione narrativa, che ha come obiettivo il trasmettere i sentimenti di rancore e di odio che Ella prova nei confronti di Caroline ed il suo marito.

