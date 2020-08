Incubo in paradiso/ Su Rai 2 il film con Samaire Armstrong (oggi, 15 agosto)

Incubo in paradiso vain onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, sabato 15 agosto, alle ore 21:05. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2019 gli Stati Uniti d’America e distribuita direttamente sul circuito televisivo con titolo originale Deadly Excursion. La regia è stata affidata a Brian Skiba il quale ha dato il proprio contributo anche per quanto concerne la stesura del soggetto e della sceneggiatura mentre nel cast sono presenti Samaire Armstrong, Alexandria DeBerry, Corin Nemec, Callard Harris, Cesar Gamino, Michael McLafferty e Jonathan G. Rodriguez.

Incubo in paradiso, la trama del film

Ecco la trama di Incubo in paradiso. Una donna americana di nome Samantha sta attraversando un periodo di profonda crisi dal punto di vista sentimentale con il suo matrimonio ormai sull’orlo del baratro. Le cose con suo marito non vanno bene e ogni questione diventa un pretesto per poter litigare con toni eccessivamente drammatici. Consapevole di come ormai tutto sia finito, decide di provare un’ulteriore opportunità per salvare il matrimonio ed in particolar modo vuole concedersi un periodo di relax da trascorrere in una suggestiva spiaggia nello Stato della Florida insieme alla sua adorata figlia adolescente.

Scelgono di sistemarsi in un albergo in maniera tale da non doversi occupare di alcuna esigenza e di dedicarsi esclusivamente a tanto relax sulle dorate spiagge bagnate da un mare cristallino. Tuttavia, quella che doveva essere una vacanza all’insegna del riposo e della possibilità di curare l’aspetto mentale, si trasformerà in un drammatico evento. Infatti le due splendide donne verranno prese di mira da un uomo di nome Javier il quale è naturalmente conosciuto come una sorta di Don Giovanni.

Tuttavia, l’aspetto preoccupante della vicenda non è soltanto legato al fatto che l’uomo sia costantemente alla ricerca di donne single da conquistare, ma che sia alle prese con delle vere e proprie problematiche di natura psicologica che lo portano ad essere violento ed estremamente possessivo.

Dopo aver valutato con attenzione la situazione e pianificato tutto nel minimo dettaglio, l’uomo riesce ad incuriosire le due donne ed organizzare una escursione in barca con tanto di cena a lume di candela nella quale però dovrà essere presente anche la figlia della donna. Ben presto quella che si presentava come una romantica escursione, si trasformerà in un rapimento a mare aperto. Sarà una situazione drammatica nella quale entrambe le donne spaventate da quello che potrebbe accadere, mettono in atto una serie di tentativi di potersi mettere in salvo.



