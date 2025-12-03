Ci sono dati e indicazioni interessanti nel Family Report 2025 del CISF, che si avvale di un'indagine su 1.600 famiglie

Il benessere nelle famiglie è il risultato, sempre in fieri, del caleidoscopio relazionale che sussiste tra i singoli membri, le loro relazioni reciproche e un contesto esterno continuamente cangiante, dove si sommano in modo variabile fattori sociali, economici e culturali.

Comprendere queste interazioni è complesso: ogni famiglia fa storia a sé, e all’interno di ogni famiglia sono tante le dimensioni della vita in gioco (lavoro, risparmi, progetti di vita, desideri, figli, aspettative sul futuro). Ogni famiglia, in altri termini, ha una storia unica e ripetibile.

All’analisi di queste interazioni è dedicato Il fragile domani. Le famiglie alla prova della contemporaneità, Family Report 2025 del CISF, che si avvale di un’indagine su 1.600 famiglie italiane.

Oggi il benessere e la ricerca della felicità delle famiglie si rivelano fortemente condizionati e limitati dall’incertezza e dalla fragilità delle aspettative future. Un elemento che si ripercuote su tutte le relazioni familiari, e che sul lungo periodo condiziona, come si può ben immaginare, l’andamento della natalità.

Ovviamente in questa complessa combinazione di fattori positivi o negativi giocano fattori strutturali e psicologici, oggettivi e soggettivi, economici e valoriali, ma certamente il peso specifico e l’impatto complessivo dei fattori economici è particolarmente rilevante. In particolare sono emerse, tra le varie strategie di coping (adattamento) delle famiglie, quelle che il Report Cisf chiama “economie della rinuncia” (vedi in particolare, pp. 53-54, il capitolo di Sara Nanetti):

“La povertà registrata dalle famiglie intervistate appare come una condizione carsica, intermittente, che abita la vita quotidiana delle famiglie senza fare troppo rumore. È una normalità compromessa, fatta di conti che non tornano, vacanze programmate e poi annullate, cure rimandate, figli che si vorrebbero iscrivere a qualche corso e che invece restano a casa ‘perché costa troppo’. Complessivamente, solo tre famiglie su dieci dichiarano di non aver mai avuto difficoltà economiche nell’ultimo anno, tutte le altre – quasi il 70% – oscillano tra la rarità, la frequenza e l’abitudine alla rinuncia”.

Il 12,4%, nello specifico, ha avuto difficoltà molto frequenti ad arrivare a fine mese nell’arco del 2024, una condizione di forte vulnerabilità economica che trova conferma anche dai dati Istat, dalle indagini di Caritas italiana, e da tanti altri osservatori del disagio socio-economico del nostro Paese. Circa il 10% delle famiglie italiane è in povertà o molto vicino a essa. Naturalmente questa fragilità economica varia molto secondo le forme familiari: le persone sole e i nuclei monogenitoriali sono maggiormente esposte al rischio povertà, ma sono soprattutto i “giovani adulti ancora in famiglia di origine” a risultare in forte difficoltà.

E così le famiglie italiane tagliano le spese, con scelte di rinuncia che evidenziano anche le priorità di rilevanza delle varie voci di spesa: si tagliano le spese per il benessere personale e per il tempo libero (nel 32,5% dei casi), mentre i tagli per le spese per la casa (32,4%) forse sono “solo” rinviate (ma chi può dire se in futuro i redditi cresceranno o diminuiranno…).

Interessante anche notare che si tratta di spese di dimensioni diametralmente opposte: le spese per parrucchiere, sport e cinema sono tendenzialmente piccole ma frequenti, mentre le spese sulla casa, in genere, sono molto elevate, veri e propri investimenti su più anni, per un bilancio familiare; così, si rinunzia a piccole e grandi spese, per resistere.

Al terzo posto nelle rinunce (nel 18,5%) si taglia sulle spese sanitarie. Ma questa scelta getta ovviamente un segnale di allarme sul benessere delle persone e delle famiglie, per un bisogno certamente molto più essenziale dei precedenti, e rinviabile solo a rischio esplicito di peggioramento della salute. Interessante notare che “solo” il 10,2% gli intervistati taglia sulle spese per digitale e connessioni (acquisto di smartphone, abbonamenti a web, TV a pagamento, ecc.). Curiosa priorità rispetto alla salute…

Riassumendo: nella “ricerca della felicità” e del benessere delle famiglie italiane la dimensione economica ha un posto rilevante, anche se non esclusivo, e interagisce in modo spesso determinante (in positivo o in negativo) con altre importanti dimensioni, quali la tenuta/resilienza delle relazioni interne ed esterne, l’integrazione sociale, la fiducia e speranza nel futuro.

Per una quota non marginale di famiglie la questione economica è certamente un rilevante fattore di stress, che minaccia anche gli altri ambiti di vita, e l'”economia della rinuncia” è una strategia di adattamento ragionevole, ma sicuramente non sufficiente, soprattutto se i beni a cui si rinuncia sono di primaria necessità (come la salute).

Serve quindi un ripensamento complessivo sulle strategie di sostegno alla vulnerabilità economica, almeno da tre punti di vista: in primo luogo, occorre ripensarle in termini di politiche generazionali, dato che proprio le generazioni più giovani hanno maggiori problemi economici (con le già ricordate ricadute dirette anche sulla natalità, grande emergenza nazionale). In secondo luogo, serve una migliore armonizzazione tra politiche per la famiglia e politiche di contrasto alla povertà, per non contrapporle, ma invece generare sinergie ed equità.

Da ultimo, servirebbe anche – e non solo da parte della politica – un maggiore accompagnamento educativo alle famiglie più vulnerabili, perché le loro scelte economiche (anche in termini di priorità di scelta nei beni da acquistare o a cui rinunciare) siano più efficaci nel generare benessere personale e relazionale nelle famiglie.

