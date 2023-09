Indagine treno Brandizzo, inquietante prassi: “Lavoriamo a vista”/ “Un operaio guarda i binari…”

Proseguono le indagini a seguito della strage di Brandizzo, il terribile incidente ferroviario che ha ucciso 5 operai al lavoro sui binari. Secondo quanto riferito in queste ore dal Corriere della Sera, si starebbe rafforzando l’ipotesi in Procura secondo cui dietro alla strage vi sarebbe un errore umano. Ma c’è di più perchè dopo le prime testimonianze ai pm emergerebbe una prassi quasi consolidata quanto per certi versi sciagurata: quella di lavorare a vista.

In poche parole gli operai che lavorano sui binari, stando a quanto scrive il quotidiano di via Solferino, spesso e volentieri aggirano i divieti per finire prima i lavori e recandosi sul luogo segnalato prima degli orari concordati. Mentre alcuni lavorano un collega viene piazzato con lo sguardo lungo la ferrovia: “Se c’è un treno, io vi avviso e voi vi togliete”. A confermarlo è stato anche Antonio Veneziano, ex collega dei cinque operai morti, che sentito dai microfoni del Tg1 ha spiegato: “Si andava prima sul binario per affrettare il lavoro. E’ capitato più volte, andavamo sul binario per affrettare il lavoro”.

INDAGINE BRANDIZZO, LA DIPENDENTE DI FERROVIE: “LAVORI NON DOVEVANO COMINCIARE”

Ieri l’uomo è stato sentito in procura, mentre nei prossimi giorni verrà ascoltato Antonino Laganà, fratello di Kevin, la vittima più giovane della strage di Brandizzo, nonché collega all’impresa Sigifer di Borgo Vercelli. La testimone chiave dell’inchiesta riguardante i fatti di Brandizzo viene però considerata una dipendente delle Ferrovie di 25 anni, colei che la sera del 30 agosto, il giorno della strage, era al telefono con il “capo cantiere”, intimando ai lavoratori di non recarsi sui binari visto il passaggio dei treni.

“L’ho detto per tre volte: i lavori non dovevano cominciare perché era previsto il passaggio di un treno”, avrebbe spiegato la donna agli inquirenti che l’hanno ascoltata nell’ambito delle indagini. Dalle telefonate intercorse fra la 25enne e il capo cantiere, emerge chiaramente come il nulla osta per i lavoratori non fosse ancora arrivato.











