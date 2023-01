Indennità di accompagnamento 2023/ Aumento per inflazione, che cosa cambia?

L’indennità di accompagnamento del 2023 rientra tra quelle prestazioni sociali che in questo nuovo anno subiranno un aumento. A differenza di quelle delle pensioni seguono delle regole diverse, ma vediamo insieme cosa cambierà quest’anno.

L’aumento dell’inflazione, oggi arrivata al 7,3%, si è rivelata un vero e proprio salasso, anche se non è così proprio per tutte le famiglie italiane. Ma se dovessimo parlare per la massa, oseremmo dire che la situazione è molto grave. A causa di quanto detto, vi è un’attenta rivalutazione non solo delle pensioni, ma anche dell’indennità di accompagnamento del 2023.

Indennità di accompagnamento 2023: ecco come funziona

Come già accennato in precedenza, anche l’indennità di accompagnamento del 2023 subirà un aumento dell’importo che andrà da 525,17€ a massimo 527, 16€ al mese. Si tratta di un piccolissimo ritocco, in quanto a differenza dell’assegno sociale, l’indennità di accompagnamento non ha alcun legame con i redditi.

Ma vediamo più nel dettaglio come funziona.

L’indennità di accompagnamento è una prestazione di natura economica rivolta a tutti quei soggetti mutilati oppure invalidi totali per la quale è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore.

Tale indennità, viene corrisposta per 12 mesi e ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla prestazione oppure alla domanda. In caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore ai 29 giorni, il pagamento verrà sospeso.

L’indennità di accompagnamento, non è compatibile con invalidità contratte per causa della guerra, ma è compatibile con lo svolgimento di un attività lavorativa dipendente oppure autonoma e con il possesso di una patente speciale.

Ma non solo, è compatibile anche con l’indennità di comunicazione, l’indennità di accompagnamento (per tutte le persone cieche) purché siano state concesse per distinte minorazioni ognuna relativa a uno status di invalidità.

L’indennità di accompagnamento del 2023 si adatterà quindi (almeno, così si spera), ad un aumento più proporzionato rispetto al carovita di questi ultimi tempi.











