Indennità di accompagnamento/ Novità sul sostegno: come verrà sostituita

L’indennità di accompagnamento verrà sostituita, o meglio dire variata. Lo Stato italiano è molto premuroso quando si parla di dover dare assistenza ad anziani non autosufficienti. Se al giorno d’oggi è possibile ricevere un sostegno economico, oggi le facoltà di aiuto sono anche assistenziali.

Ancor prima che il Governo Draghi esca definitivamente, l’ultima riforma l’ha approvata il 10 ottobre 2022. Si tratta di una leggera modifica sull’attuale indennità di accompagnamento, a cui si aggiunge (se si vuole), una assistenza quotidiana e continuativa.

Indennità di accompagnamento: che cosa cambia?

Il disegno di legge riguardo la delega sull’autosufficienza parla chiaro: attualmente è possibile richiedere un pagamento extra, che nel 2022 ammonta a 525,17€. Una somma che si aggiunge al reddito personale dell’anziano non autosufficiente.

Dunque non si tratta di una esclusione rispetto a quanto già percepito (come redditi diversi), bensì, una aggiunzione per ampliare il sostegno economico di cui avrebbe bisogno una persona che non è in grado di badare a sé stessa.

Il Governo Meloni, proprio per garantire più socialità per gli anziani non autosufficienti, vuol mettere a disposizione la possibilità di richiedere assistenza continuativa, in moto tale che l’individuo bisognoso non debba più essere alla ricerca di qualcuno che possa pensare a lui.

È chiaro che questa decisione non ha soltanto una finalità che garantisce il sostegno fisico, ma si tratta di intervenire su altre problematiche che hanno lo scopo di:

Evitare la marginalizzazione e l’isolamento;

Potenziamento, integrazione e riordino delle differenti misure di assistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria;

Promuovere interventi di sanità preventiva presso le abitazioni (a domicilio);

Promuovere interventi per la solidarietà e e coesione tra le varie generazioni.

Dunque, al momento non sappiamo se i beneficiari di questa misura (indennità di accompagnamento), possano preferire il reddito extra o l’assistenza continuativa. Quel che però possiamo dirvi, è che finalmente si tratta di una misura logica e considerevole.

