Indennità di accompagnamento/ Viene data a chi soffre di diabete mellito?

Sull’indennità di accompagnamento ci sono una serie di perplessità a cui gli italiani vorrebbero risposta. Ad esempio, questa prestazione economica viene conferita anche a coloro che soffrono di diabete mellito? Scopriamolo in questo articolo.

Per diabete mellito, si intende quella malattia dell’organismo, che provoca una insufficienza di insulina, alterando i livello di zucchero nel sangue. Ma è una patologia per la quale l’indennità di accompagnamento può essere ottenuta?

Indennità di accompagnamento per diabete mellito: si può? La risposta

L’indennità di accompagnamento per diabete mellito non si può ottenere. Nonostante nel corso del tempo siano state introdotte diverse novità su questa prestazione economica, relativamente alla malattia dell’organismo affermiamo che non potrà esser corrisposta nessuna cifra.

Scovando nel documento che vige la possibilità di ottenere una indennità di accompagnamento, notiamo che i requisiti per poter ottenere questa prestazione economica sono i seguenti:

Essere affetto da una patologia .

. Trovarsi in una condizione di invalidità totale che consenta di ottenere la pensione di inabilità civile.

Impossibilità di deambulare in autonomia .

che consenta di ottenere la pensione di inabilità civile. Impossibilità di . Incapacità di svolgere le azioni quotidiane senza un accompagnatore.

Chi conosce il diabete mellito dunque, sa bene che un paziente affetto da tale patologia non potrà soddisfare questi ultimi requisiti. Tuttavia, per chi soffre di questo problema, può godere di altre agevolazioni economiche, previa approvazione da parte della commissione medica:

Pensione anticipata per i lavoratori precoci invalidi oltre il 74%.

Ape sociale a 63 anni per gli invalidi oltre il 74%.

Assegno ordinario di invalidità.

Pensione anticipata, se l’invalidità è almeno dell’80%.

Maggiorazione contributiva per le invalidità superiori al 75%.

Pensione per inabilità al lavoro proficuo o alle mansioni.

Pensione per inabilità permanente e assoluta.

Visto che il diabete mellito non prevede la possibilità di percepire l’indennità di accompagnamento, quest’ultime sono tutte le altre agevolazioni economiche ottenibili a causa di tale patologia (che comunque, non sono poi così male).

