Independence day: Rigenerazione, film su Italia 1 diretto da Roland Emmerich

Mercoledì 12 febbraio, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, la pellicola di genere catastrofico dal titolo Independence day: Rigenerazione.

Questo lungometraggio statunitense datato 2016 è il sequel del celebre Independence Day (1996) e vede tornare alla regia Roland Emmerich, film maker famoso nel settore proprio grazie a progetti cinematografici di questo tipo, tra cui i più apprezzati sono The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo e 2012.

Le musiche sono, invece, realizzate da Harald Kloser e Thomas Wanker, compositori che hanno collaborato in diverse occasioni con Emmerich (2012, Anonymus, Midway,…).

Il protagonista è interpretato in questa occasione dall’attore di origini australiane Liam Hemsworth, diventato famoso a livello internazionale grazie al personaggio di Gale Hawthorne nella saga di Hunger Games. Ritornano invece l’attore Bill Pullman, nei panni del Presidente Thomas J. Whitmore, e l’attore Jeff Goldblum, in quelli del Direttore della difesa David Levinson.

La trama del film Independence day: Rigenerazione, una nuova minaccia aliena

Independence day: Rigenerazione è ambientato a distanza di circa vent’anni dalle vicende del capitolo precedente. L’attacco degli alieni era stato devastante e ci è voluto molto tempo prima di riuscire a tornare ad una parvenza di normalità.

Nel frattempo le Nazioni Unite hanno creato un nuovo progetto di difesa, nel caso gli alieni vogliano tentare di conquistare nuovamente la Terra, in cui sono stati utilizzati anche strumenti e tecnologie extraterrestri recuperati in seguito alla prima invasione.

A dirigere questo progetto vi è David Levinson, inviato con la dott.ssa Catherine Marceaux in Africa per prendere parte ad un meeting organizzato da un personaggio misterioso conosciuto con il nome di “signore della guerra”, durante il quale sarà possibile visionare l’unica navicella extraterrestre rimasta completamente integra.

Proprio durante la perlustrazione del mezzo, Levinson si rende conto che la minaccia aliena è tutt’altro che superata, infatti dall’astronave era stato inviato un S.O.S. verso il loro pianeta.

I capi di governo iniziano a temere seriamente una nuova invasione, preoccupazioni che diventano realtà quando una navicella atterra sulla Luna. Questo sarà solo l’inizio di una nuova e terribile guerra che vedrà coinvolto il mondo intero.