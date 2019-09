Independence Day: Rigenerazione/ Su Italia 1 il film con Liam Hemsworth: cast e trama

Su Italia 1 va in onda il film Independence Day: Rigenerazione dalle ore 21.20 di oggi, 29 settembre. Questa pellicola può essere considerata come un lungometraggio di fantascienza. In Independence Day: Rigenerazione gli attori protagonisti sono Bill Pullman, Liam Hemsworth, Jeff Goldblum e Jessie Usher. Questo film di fantascienza è stato trasmesso nei cinema a partire dall’anno 2016. Il regista della pellicola è Roland Emmerich, mentre le musiche sono state composte da Harald Kloser. Questi è un musicista austriaco, che ha creato le colonne sonore di altri lungometraggi, come Alien vs Predator, 2012 e l’Alba del giorno dopo. In Independence Day: Rigenerazione recitano Liam Hemsworth e Bill Pullman. Il primo ha lavorato in altri film conosciuti, come ad esempio Hunger Games, The Last Song e Non è Romantico?. Anche il secondo è comparso in altre pellicole di rilievo, come Vice-L’uomo nell’ombra.

Independence Day: Rigenerazione, la trama del film

Nella trama di Independence Day: Rigenerazione sono trascorsi vent’anni dalle vicende raccontate dalla pellicola precedente. Nel frattempo, le Nazioni Unite si sono dotate di un piano di difesa globale unita, che ha la sua sede nell’Area 51. Sono poi state create delle basi militari su Saturno, sulla Luna e su Marte. Nel frattempo, in Africa David Levinson viene accompagnato da Umbutu e da Catherine Marceaux ad osservare l’unica navicella aliena arrivata sulla Terra. Umbutu fa notare a David che questa navicella, durante la prima invasione, è riuscita a crivellare la crosta terrestre.

Levinson, ad un certo punto, dopo aver inviato un segnale di soccorso, vede apparire sopra la base della Luna un’altra navicella sferica. Contro il volere di David, quest’oggetto viene abbattuto dai vari leader politici mondiali. Dopo questo episodio, una gigantesca nave madre aliena incomincia ad avvicinarsi minacciosamente alla Terra. Ad un certo punto, inizia a sollevare diversi edifici che si trovano in Asia, i cui detriti cadono in Europa. Levinson scopre che, per fermare l’invasione, è necessario uccidere l’ape Regina, chiamata Harvester, che comanda gli alieni, e che intende assorbire tutta l’energia presente nel nucleo terrestre. Dopo varie difficoltà, i soldati riescono a sconfiggere la Regina. L’invasione viene arrestata e le varie navi aliene cadono ripetutamente l’una dopo l’altra come api senza vita. Independence Day: Rigenerazione è il seguito del film Indipendence Day del 1996.

Il trailer di Independence Day: Rigenerazione



