Independence Day – Rigenerazione/ Video, su Italia 1 il film con Liam Hemsworth

Independence Day – Rigenerazione va in onda oggi, 27 settembre 2020, a partire dalle 21.20 su Italia 1. 20th Century Fox nel 2016 produsse un sequel che pochi anni prima, nel 1996, ebbe grande successo di botteghino, quel ‘Independence Day’ che mostrò un lato alternativo al comico di Will Smith, l’inizio della sua carriera come attore action o drammatico. Il sequel, ‘ (Independence Day: Resurgence)’ non ebbe uguali sorti, per quanto film apprezzato e supportato dal pubblico, una pellicola che le reti televisive amano riproporre spesso per la sua forte accoglienza da parte dell’audience di prima serata.

Per questo motivo ‘Independence Day – Rigenerazione’ è il film sul quale punta Italia 1 per il prime time (inizio ore 21,20) del 27 settembre 2020, una pellicola diretta, come nel precedente ‘Indipendence day’ dal tedesco Roland Emmerich, regista che ama l’azione e il catastrofismo, non per nulla lo incontriamo direttore di scena in ‘Moon 44 – Attacco alla fortezza’ nel 1990, ‘The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo (The Day After Tomorrow)’ nel nuovo millennio, ‘Sotto assedio – White House Down (White House Down)’ sempre nel nuovo millennio, un film che successe di poco ‘Godzilla’, il maggior successo di Emmerich.

Protagonista di Indipendence day – Rigenerazione’ è l’australiano Liam Hemsworth, il bel Gale Hawthorne del primo episodio di ‘Hunger Games’, recentemente affermatosi in ‘Il duello – By Way of Helena (The Duel)’ accanto a Woody Harrelson. Ancora una volta nel ruolo del Presidente degli Stati Uniti d’America più sfortunato della storia (ben due attacchi alieni durante la Presidenza), Bill Pullman, per alcuni il sosia ideale di Michael Douglas, in effetti la somiglianza tra i due attori è notevole.

Independence Day – Rigenerazione, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Independence Day – Rigenerazione. Sono trascorsi venti anni dall’attacco alieno durante il Giorno dell’Indipendenza americana ed ancora il Mondo sta cercando di riprendersi ed è addirittura riuscito ad implementare un sistema di difesa globale, la “Difesa Spaziale Terrestre” (Earth Space Defense, ESD), progetto tra tutte le nazioni per porre scudi e barriere ad altri alieni mal intenzionati. Lo scienziato David Levinson ora è a capo del progetto di Difesa Spaziale terrestre, motivo per il quale è invitato in Africa per analizzare l’unica astronave aliena rimasta intatta dopo l’attacco su scala planetaria di venti anni prima. Analizzando i dati di bordo, lo scienziato ed altri membri del progetto, si accorgono che gli alieni, tutti deceduti, prima di soccombere avevano inviato un allarme al loro Pianeta chiamando aiuti sulla Terra, non si aspettavano una resistenza così arcigna da parte degli umani, motivo per il quale David Levinson pone l’allarme globale in attesa di eventuali ritorni da parte di alieni.

In effetti una nave simile a quella ritrovata in Africa si nasconde nel lato oscuro della Luna, motivo per il quale i politici di diversi paesi ne chiedono l’abbattimento, che avviene. La scelta sarà stata giusta o sbagliata?

