Independence Day/ Su Italia 1 il film con Will Smith e Bill Pullman

Independence Day, film di Italia 1 diretto da Roland Emmerich

Independence Day andrà in onda oggi, lunedì 5 dicembre, in prima serata su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Si tratta di un film di fantascienza del 1996, diretto da Roland Emmerich, che vede protagonisti Will Smith, Bill Pullman, Jeff Goldblum, Randy Quaid, Margaret Colin, Robert Loggia, Adam Baldwin e Vivica A. Fox.

Il regista del film Independence day si è anche occupato del soggetto e della sceneggiatura insieme a Dean Devlin, con il quale ha anche lavorato in Godzilla e nel sequel Independence Day Rigenerazione. Dean Devlin è anche produttore della pellicola. Esistono due edizioni del film di cui la prima lunga 145 minuti e la seconda in director’s cut di 153 minuti. Fu incredibile la campagna pubblicitaria legata a questo film, questa ebbe inizio durante la trentesima edizione del Super Bowl per poi proseguire e creare un vero e proprio mito.

Independence Day, la trama del film

Il film Independence Day descrive un’immaginaria invasione aliena della Terra, con la distruzione di importanti monumenti simbolo degli Usa, come l’Empire State Building, la Casa Bianca e la Library Tower di Los Angeles.

La storia ha inizio la mattina del 2 luglio 1996, quando il programma di Ricerca di intelligenze extraterrestri classifica un rumore come un probabile segnale di una forma di vita nello spazio. In breve, viene identificato un’astronave che si sta avvicinando alla terra, dalla quale si staccano delle navi aliene che si posizionano sui cieli di New York, Washington D.C. e Los Angeles.

Uno specialista in telecomunicazioni, David Levinson, riesce a interpretare un segnale anomalo e a capire che gli alieni stanno cercando di mettere in atto un attacco sfruttando le rete di satelliti terrestre. Levinson per informare il presidente Thomas Whitmore si reca alla Casa Bianca, dove lavora anche l’ex moglie Constance. Il presidente ordina l’evacuazione delle città e subito dopo inizia un attacco che rade a suolo molti monumenti importanti, compresa la Statua della libertà.

Non solo New York, ma anche altre città americane e del mondo vengono prese di mira dagli alieni. Il presidente e la figlia, il generale Grey, David, suo padre e Constance riescono a salire sull’Air Force One e a fuggire. I leader mondiali cercano di trovare soluzioni per contrattaccare e difendere l’umanità. Tra imprevisti e colpi di scena il capitano Steven Hiller e David riusciranno il 4 luglio a sconfiggere il nemico.

