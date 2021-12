Independence Day/ Su Italia 1 Will Smith cerca di salvare il mondo

Independence Day, film di Italia 1 con le musiche di David Arnold

Independence Day sarà trasmesso su Italia 1 oggi, 27 dicembre 2021, dalle ore 21,15. Si tratta di una pellicola del 1996 voluta da 20th Century Fox e Centropolis Entertainment nella quale la Terra, ma, soprattutto, gli Stati Uniti d’America, stanno perdendo davvero tutto. Nel cast del nostro film protagonista assoluto e un sorprendente Will Smith: ancora un po’ sbruffone, ma ricordiamo e citiamo anche Randy Quaid, Bill Pullmann e tutto un cast di outsider di lusso ideali per questo kolossal americano.

Al montaggio troviamo David Brenner ed è pregevole anche la fotografia curata da Karl Walter Lindenlaub. Le musiche di David Arnold danno un contorno molto gradevole a un film che sviluppa momenti di grande crescita seguendo la trama.

Independence Day, la trama del film: il mondo è in pericolo

Leggiamo la trama di Independence Day un film che parla di un mondo decisamente in pericolo. Tutto inizia quando il SETI (il programma di Ricerca di intelligenze extraterrestri) avverte nella mattina del 2 luglio un segnale che gli scienziati attribuiscono ad una forma di vita extra terrestre. Forse arriverà il momento decisivo del contatto, che non tarda poi di molto: il 4 luglio, infatti, inizia la conquista della Terra da aperte di un gruppo di astronavi aliene che in particolare segnano l’America come paese di riferimento dal quale governare l’invasione.

Ma è il 4 luglio, giorno dell’indipendenza e dal giovane pilota di aerei Capitano Steven “Steve” Hiller al Presidente degli Stati Uniti d’America, come fossero un gruppo di cowboy del futuro, a bordo di aerei F 18 da combattimento, inizia la Resistenza nel nome della libertà universale.

Video, il trailer del film “Independence Day”

