Independence Day/ Video, su Italia 1 il film con Will Smith (oggi, 31 dicembre)

Independence Day vain onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, giovedì 31 dicembre, alle ore 21:30. Si tratta di una pellicola americana prodotta nel 1996 da diverse case cinematografiche tra cui la Twenty Century Fox con la regia firmata da Roland Emmerich il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Dean Devlin. Il montaggio è stato eseguito da David Brenner con le musiche firmate da David Arnold mentre nel cast sono presenti tra gli altri Will Smith Jeff Goldblum, Bill Pullman, Randy Quaid, Margaret Colin, James Rebhorn e Robert Loggia.

Independence Day, la trama del film

Andiamo a guardare da vicino la trama di Independence Day. Il giorno del 2 luglio del 1996 nell’atmosfera terrestre viene individuata un’enorme massa indefinita di una grandezza pari ad un quarto della superficie lunare. Inizialmente gli scienziati temono che possa trattarsi di un enorme meteorite che potrebbe distruggere completamente la terra in virtù di un probabile impatto. Tuttavia, poco alla volta ci si rende conto che non si tratta di una meteorite anche perché rallenta improvvisamente la sua corsa fino ad arrestarsi in prossimità di alcune delle principali città del mondo come nel caso di New York e Los Angeles. Quando ormai l’oggetto sarà arrivato nella parte più bassa della cromosfera terrestre ci si rende conto che si tratta di un’enorme navicella aliena arrivata da chissà quale pianeta dell’universo. Dalla navicella si sentono dei segnali non classificabili secondo quello che è lo standard umano e che potrebbe far intraprendere un percorso di condivisione della conoscenza tra razze molto differenti.

Tuttavia, questa sarà un’evenienza da scartare immediatamente in quanto uno specialista in telecomunicazioni sistemi informatici di New York per puro caso riuscirà ad interpretare quel segnale anomalo scoprendo ben presto che c’è un enorme pericolo che incombe sull’umanità. In pratica con quel segnale è stato dato avvio ad un procedimento che dovrebbe prevedere una sorta di sincronizzazione delle armi per effettuare un attacco all’umanità. L’uomo decide di andare presso la sede della casa bianca per far presente al presidente degli Stati Uniti d’America e soprattutto la sua ex moglie che lavora in quella struttura dell’incredibile scoperta e di come restino soltanto 27 minuti prima che si manifesti l’attacco straniero. Purtroppo le difese umane si dimostrano assolutamente inconsistenti dinnanzi alla potenza di fuoco degli alieni. Tuttavia, grazie alla straordinaria forza di resistenza della razza umana si riuscirà ad organizzare una sorta di forma di combattimento che sfrutterà una piccola ma significativa debolezza nel sofisticato sistema di attacco alieno che permetterà di abbattere quelle imponenti navi ed avere la meglio salvando l’intera umanità nel giorno dell’Indipendenza americana.

Video, il trailer del film “Independence Day”





