Independence Day/ Video, su Italia il film con Will Smith (oggi, 20 dicembre 2019)

Independence Day in onda oggi, 20 dicembre, in prima serata su Italia 1. Ci troviamo di fronte a un film di ispirazione catastrofico-fantascientifico prodotto negli Stati Uniti D’America nel lontano 1996. La pellicola che vede la direzione di Roland Emmerich si basa su un soggetto scritto dallo stesso registra unitamente a Dean Devlin, i due hanno curato finanche la bella sceneggiatura del film. Ottimo il cast del film, tra gli attori protagonisti spiccano la figura di Will Smith e di Jeff Goldblum, ottime anche le musiche (che hanno vinto numerosi riconoscimenti) quest’ultime sono state composte da David Arnold.

Independence Day, la trama del film

Ecco la trama di Independence Day. È il 2 luglio quando il programma di ricerca extraterrestri inizia a ricevere dei segnali non codificati, le successive indagini permettono di appurare che il segnale proviene da un imponente oggetto di oltre cinquecento chilometri di diametro. Le prime supposizioni sul fatto che l’oggetto sia un meteorite sono scartate visto che l’oggetto improvvisamente rallenta fino a fermarsi vicino alla terra. Come se non bastasse dallo sconosciuto oggetto si staccano ben 15 astronavi che si posizionano sopra le più grandi citta del nostro pianeta, le astronavi sfruttando i satelliti per le comunicazioni iniziano a inviare dei disturbi elettronici allo scopo di rendere vana qualsiasi coordinazione delle forze terrestri. Viene interpellato un esperto in telecomunicazioni, David Levinson, egli capisce il pericolo che le città della terra stanno correndo e grazie al fatto che la moglie lavora alla Casa Bianca riesce ad avvertire anche il presidente degli Stati Uniti D’America.

L’uomo più potente del mondo ordina l’evacuazione, la misura sortisce solamente l’effetto di salvare lo staff presidenziale stante che le astronavi aprono il fuoco distruggendo alcune delle città più popolose della terra. Il 3 luglio le forze della terra cercano di contrastare l’attacco soprattutto con l’invio di alcuni squadroni di caccia da combattimento, questi sono però distrutti dagli extraterrestri, con quest’ultimi che di fatto non registrano nessuna perdita visto che le loro navicelle sono difese da alcuni scudi protettivi. Il 4 luglio David ha un intuizione, egli programma un virus che disattiva lo scudo delle astronavi, l’attacco sarà rischioso ma è l’unico che può avere successo. Attivato il virus informatico l’attacco viene guidato dal presidente degli Stati Uniti in persona il quale riesce ad abbattere alcune astronavi. La navicella principale è l’ultima che rimane, essa viene abbattuta grazie al sacrificio di un pilota di caccia che si getta all’interno della navicella facendo scoppiare un ordigno nucleare e salvando di fatto la terra. I festeggiamenti del 4 luglio vedono cosi i più grandi della terra festeggiare più che l’indipendenza degli USA il salvataggio del pianeta.

Il trailer di Independence Day





© RIPRODUZIONE RISERVATA