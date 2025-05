L’India ha comunicato di aver effettuato degli attacchi missilistici sul Pakistan, nonché sulla regione del Kashmir, amministrata sempre dai pakistani. In totale sono state bombardate tre località, mentre le vittime sarebbero otto, così come fatto sapere dalle autorità pakistane. Fra le zone colpite vi è quella di Muzaffarabad, nel Kashmir, dove i residenti sono stati svegliati di soprassalto a causa di alcune esplosioni enormi, e sembra che i bombardamenti indiani siano giunti dopo che i rapporti fra le due nazioni si sono decisamente deteriorati a causa di un attacco terroristico contro alcuni turisti indiani avvenuti a Pahalgam lo scorso mese.

L’India ha quindi voluto replicare ai terroristi del Pakistan, colpendo il territorio nemico e uccidendo però civili. Muhammad Younis Shah, residente a Muridke, nella provincia pakistana del Punjab, ha fatto sapere alla BBC di aver sentito almeno quattro missili, caduti purtroppo in un complesso scolastico locale: i primi tre sono giunti in rapida successione, mentre dopo circa cinque minuti è caduto il quarto razzo. Il complesso, che è caratterizzato da una scuola, ma anche una struttura medica, una moschea e un ostello, è andato parzialmente distrutto “Tutte le persone hanno lasciato la zona spostandosi in un luogo sicuro, ha fatto sapere Shah.

INDIA PAKISTAN, BOMBARDATE TRE CITTA: LE TESTIMONIANZE

Così invece Muhammad Waheed residente nei pressi della moschea Bilal a Muzaffarabad, la capitale del Kashmi: “Dormivo profondamente quando la prima esplosione ha scosso la casa. Sono corso in strada dove la gente si era già radunata. Prima che potessimo capire cosa stesse succedendo, sono stati lanciati altri tre missili, scatenando panico e caos”. Secondo quanto affermato da Waheed, decine di persone sarebbero rimaste ferite, e sono state in seguito soccorse e portate presso l’ospedale vicino. “Non capisco perché la nostra moschea locale sia stata presa di mira”, racconta ancora Waheed.

“Era una normale moschea di quartiere, dove pregavamo cinque volte al giorno. Non abbiamo mai visto attività sospette nei dintorni Le persone stanno fuggendo dalle loro case e il senso di incertezza è molto forte”. La risposta degli attacchi a questi obiettivi giunge dalla stessa India, che ha fatto sapere di avere “prove che indicano il chiaro coinvolgimento di terroristi con base in Pakistan”, anche se il Pakistan ha negato qualsiasi collegamento in merito all’attacco terroristico di cui sopra. Dura la replica in particolare del Pakistan Peoples Party (PPP), il partito popolare nazionale, che ha condannato “l’aggressione dell’India contro il Pakistan, prendendo di mira la popolazione civile oltre confine”.

INDIA PAKISTAN, LA CONDONNA DI PPP E CINA: COSA SUCCEDE ORA?

Il PPP è considerato uno dei principali movimenti politici locali e attraverso un post sulla sua pagina X ha descritto il bombardamento come un attacco “immotivato” da parte dell’India nonché una violazione del “diritto internazionale, della Carta delle Nazioni Unite e della sovranità del Pakistan”. Stando al PPP “Le provocazioni indiane saranno contrastate con tutta la forza e l’incrollabile determinazione per proteggere la sovranità e l’integrità territoriale del Pakistan”.

Ferma anche la condanna della Cina, che ha definito “deplorevole” l’attacco dell’India tramite le parole del portavoce del ministro degli esteri. La sensazione è che tale situazione di tensione fra India e Pakistan sia solo agli albori anche perchè, secondo quanto riferisce la BBC, il ministro della difesa indiana Rajnath Singh ha già parlato con i capi di stato maggiore di esercito, marina e aeronautica, per discutere di eventuali attacchi aerei, e nelle prossime ore potrebbero essere comunicati i dettagli dell’eventuale operazione. Ricordiamo che la regione del Kashmir è amministrata da Pakistan ma per anni è stata zona di conflitti e guerra civile, con la morte di migliaia di persone. Sia il Pakistan quanto l’India rivendicano l’intero territorio: il conflitto sembrerebbe avere delle origini molto lontane.