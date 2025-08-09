Arriva la ferma condanna della conferenza episcopale indiana nei confronti dell'aggressione avvenuta in India a due preti e un catechista

I vescovi dell’India, attraverso la Conferenza episcopale nazionale, la Cbci, hanno condannato fermamente e con determinazione quanto accaduto di recente a Jaleswar, dove due preti cattolici e un catechista sono stati feriti durante un’aggressione. È stata espressa «profonda angoscia» in merito ai fatti avvenuti tre giorni fa, il 6 agosto 2025, nell’Odisha, descrivendo l’incidente come «parte di un inquietante schema di violenza contro le minoranze cristiane», che al contempo riflette un clima sempre più intollerante nell’intero Paese, a maggioranza induista.

Ma cosa è successo? Stando a quanto fatto sapere dai media locali, un gruppo composto da due preti, due suore più un catechista, stava tranquillamente passeggiando in paese, di ritorno da una messa “privata” in un villaggio, quando è stato fermato da una folla inferocita, si parla di circa una 70ina di persone, che hanno appunto iniziato ad inveire contro i due sacerdoti e il catechista.

Fortunatamente le due suore sono state tratte in salvo da alcune donne, ma i tre rimasti hanno vissuto attimi di terrore, essendo stati malmenati e picchiati fisicamente dai presenti, accusandoli di voler convertire la popolazione, cosa ovviamente falsa e rimandata al mittente. Un sacerdote ha anche subito una rapina, visto che il suo smartphone è stato sottratto durante quei momenti concitati da uno dei 70 aggressori, e mai più ritrovato.

INDIA, CONDANNA DOPO L’AGGRESSIONE A DUE SACERDOTI: COSA E’ SUCCESSO

Ad avere la peggio è stato comunque Durjyodhan, brutalmente picchiato e che, nel contempo, ha visto la sua motocicletta danneggiata. In totale, ad aggredire i tre poveretti sarebbero state circa settanta persone, tutte appartenenti al gruppo estremista indù Bajrang (l’agguato sarebbe stato addirittura pianificato), per una scena davvero folle.

La Cbci ha inoltre sottolineato che il vile episodio avvenuto tre giorni fa rappresenta non soltanto una violenza, quindi un atto illecito, ma anche una violazione dei diritti costituzionali che hanno anche le minoranze in India, al pari delle altre comunità locali, di conseguenza si tratta di una grave minaccia per la sicurezza.

INDIA, CONDANNA DOPO L’AGGRESSIONE A DUE SACERDOTI: LA REPLICA DELLA POLIZIA

La Conferenza episcopale ha quindi invitato il governo dell’Odisha a intervenire in maniera rapida e decisiva per identificare i responsabili, lanciando un appello affinché tutte le minoranze siano maggiormente protette e i loro diritti vengano salvaguardati, in modo che ogni cittadino possa praticare in pace e senza paura la propria fede.

La Cbci ha concluso il suo intervento spiegando che continuerà a monitorare con attenzione la situazione, impegnandosi a difendere diritti, dignità e sicurezza di tutti i cittadini, a cominciare da quelli di fede cristiana.

Il messaggio non è comunque stato recepito, perché subito dopo il monito della Conferenza la polizia locale ha smentito seccamente le accuse, spiegando che nessuna aggressione è stata segnalata e che, di conseguenza, non vi sarebbero denunce. Questo è quanto sostiene l’agente di polizia di quartiere Manas Deo, che ha fatto sapere: «Siamo venuti a conoscenza del fatto che si stava svolgendo un rituale funebre. Tutti i presenti appartenevano alla stessa comunità. Ci sono state delle accese discussioni, ma la questione non è mai stata portata all’attenzione della polizia».