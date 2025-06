È stato ufficialmente riconosciuto dalla Santa Sede il primissimo miracolo eucaristico della storia dell’India, con una lunghissima inchiesta condotta dal Vaticano che era stata avviata nel 2013, quando nella piccola chiesa di Vilakkamur il parroco – don Pathickal – notò su un’ostia consacrata il volto di Gesù: dopo tutte le indagini del caso da parte della Santa Sede, alla fine, proprio in questi giorni, è arrivata la conferma ufficiale del miracolo ed è stata celebrata la consueta solenne celebrazione, alla quale ha preso parte anche il nunzio apostolico italiano Leopoldo Girelli, alla presenza di migliaia di fedeli accorsi da tutta l’India.

Partendo dal principio, è bene ricordare che l’oggi confermato miracolo eucaristico risale, appunto, al 2013: durante una delle consuete messe, celebrata il 13 novembre, padre Thomas Pathickal notò che l’ostia che stava per sollevare all’adorazione dei fedeli mostrava una strana macchia rossastra, decidendo in quel momento di metterla un attimo da parte e di proseguire nella celebrazione con un’altra ostia “pulita”; mentre, in un secondo momento, la curiosità ha lasciato spazio allo sgomento.

Il Vaticano riconosce il primo miracolo eucaristico in India: l’ostia con il volto di Cristo a Vilakkamur

Osservando quell’ostia sotto una luce diversa e sottoponendola anche all’attenzione del sacrestano di Vilakkamur, il prete ha immediatamente riconosciuto il volto di Gesù chiaramente impresso e delineato: il singolare cimelio venne inizialmente inserito in un espositore, nel quale è ancora conservato, e venne esposto all’adorazione dei fedeli, attirandone ogni giorno centinaia e centinaia, al punto che in un’occasione dovette intervenire anche la polizia per garantire la sicurezza dell’area; mentre, nel 2022, l’ostia venne poi affidata all’arcivescovo Giambattista Diquattro, che l’ha consegnata al Vaticano affinché svolgesse tutte le analisi del caso.

Dopo anni di analisi e test, alla fine la Santa Sede ha confermato che la comparsa del volto di Cristo sarebbe un fenomeno sovrannaturale, spiegabile solamente come un miracolo eucaristico, il primo confermato in India: secondo il Vaticano, si tratterebbe della testimonianza diretta della presenza di Cristo nell’eucaristia; mentre è singolare notare che la celebrazione della messa solenne per la conferma del miracolo si sarebbe svolta sotto un chiaro e cristallino sole, nonostante fosse stata diramata un’allerta meteo rossa.