In un discorso pubblico che si è tenuto durante il recente Arctic Circle India Forum, il Ministro degli esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar è tornato – come spesso fatto negli ultimi anni e, soprattutto, mesi – ad attaccare l’UE con la quale i rapporti sono leggermente incrinati dopo lo scoppio della guerra in Ucraina per la quale Nuova Delhi ha scelto di non esporsi condannando (come l’occidente unito chiedeva) la Russia e sostenendo Kiev in una linea più morbida che guardava soprattutto ai rapporti commerciali con il Cremlino: secondo il ministro Jaishankar ora per l’Unione è arrivato il momento di scendere a patti con la realtà, trasformandosi da predicatori in partner affidabili.

Secondo Jaishankar – infatti – l’Unione Europea è entrata in una positiva fase di “verifica della realtà” ed anche se alcune cose “sono cambiate” e qualcuno “ha fatto progressi”, lo stesso non si può dire per l’intero blocco con il dubbio sul futuro e sulla reazione comunitaria ai cambiamenti: dal conto indiano certo è che “se guardiamo al mondo, cerchiamo dei partner e non dei predicatori“, tanto meno di quelli che “predicano all’estero e poi non praticano in patria“.

Subrahmanyam Jaishankar: “L’India ha bisogno di reciprocità dai partner per avere rapporti stabili”

Per avere rapporti a lungo termine ed una vera e propria “partnership” con l’Unione Europa, l’India – ha sintetizzato il ministro degli esteri – “deve dimostrare una certa comprensione, una certa sensibilità, una reciprocità di interessi e la consapevolezza di come funziona il mondo“, rispettando soprattutto quella “cortesia che non sempre ci viene concessa” di evitare di “dire agli altri Stati come dovrebbero comportarsi”.

Guardando agli esempi recenti – riferendosi alla guerra in Ucraina che si limita a chiamare “tensioni molto alte nel 2022 e nel 2023” – il ministro Jaishankar ha infatti ricordato che “le previsioni [europee] e gli scenari che erano stati proposti, si sono rivelati infondati” ed è importante che questa lezione venga compresa e interiorizzata; mentre rispetto ai rapporti conflittuali dell’occidente con gli USA, ha precisato che anche in quel contesto è importante “trovare una reciprocità piuttosto che mettere in primo piano le differenze ideologiche” con il rischio – sul modello della Russia – che “offuschino le possibilità di lavorare assieme”.