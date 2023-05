Indiana Jones 5, la nuova clip manda l’hype alle stelle/ Il nuovo capitolo

Indiana Jones e Il Quadrante del Destino: il quinto capitolo “presentato” da un nuovo trailer ufficiale

Ancor prima che il cinema fosse apprezzato per come lo conosciamo oggi, già la letteratura aveva fatto da apripista nel merito della fortuna di determinate saghe. Ebbene, il grande schermo ne ha forse impreziosito la resa e un titolo in particolare è tornato a dominare l’interesse degli appassionati. Si tratta di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, il quinto capitolo del franchise che ha fatto la storia del cinema internazionale.

Piedipiatti/ Su Rete 4 il film di Carlo Vanzina con Pozzetto e Montesano

Indiana Jones e il Quadrante del Destino – come riportato da Sky Tg24 – sarà presentato in anteprima al prossimo Festival di Cannes 2023 e l’attesa in riferimento alla trama e al risultato è già piuttosto alta. La saga con protagonista Harrison Ford, nelle vesti dell’impavido archeologo, è stata anticipata nei mesi precedenti da piccoli contributi e immagini ma l’hype ha toccato picchi incredibili dopo l’uscita di una nuova clip. Adrenalina e spettacolo; questo e tanto altro si evince dal trailer pubblicato dal sito ufficiale del Festival di Cannes che mette in risalto una scena che racchiude lo spirito del nuovo capitolo della saga cinematografica de Indiana Jones.

Mai fidarsi della tua ex/ Trama del film di Tom Shell oggi 15 maggio su Rai 2

Indiana Jones 5, la scena svelata in anteprima: Harrison Ford in fuga ad alta velocità

Come anticipato, l’attesa per Indiana Jones e il Quadrante del Destino – quinto capitolo della saga – è alle stelle dopo che il sito web del Festival di Cannes ha pubblicato una nuova clip in anteprima. La scena in questione vede spiccare il protagonista, interpretato magistralmente da Harrison Ford, alle prese con un inseguimento mozzafiato ad alta velocità – riporta Sky Tg24 – in compagnia di Phoebe Waller-Bridge. Quest’ultima nel nuovo capitolo di Indiana Jones vestirà i panni di Helena Shaw. Chiaramente, alla base della corsa estrapolata da Indiana Jones 5 da capogiro c’è l’ennesimo tentativo di fuga da un gruppo di criminali capitanati da Jurgen Voller, un ex nazista che è passato ad essese scienziato per conto della NASA.

Frammenti di bugie/ Trama del film thriller oggi 15 maggio su Rai 2

La nuova clip de Indiana Jones e il Quadrante del Destino è diventata in poche ore letteralmente virale in rete. Migliaia di appassionati non vedono l’ora di poter conoscere i nuovi intrecci della trama che passano per la scena appena svelata dal sito web del Festival di Cannes 2023. Diversi sono i dettagli totalmente ignoti ma un dettaglio della trama di Indiana Jones 5 sembra promettere pura adrenalina. Il contesto sarà infatti quello dello sbarco sulla luna del 1969; un mix di elementi fantastici e di puro senso dell’azione. Non resta che attendere la diffusione della pellicola per apprezzare le nuove impavide gesta dell’archeologo più seguito di sempre.











© RIPRODUZIONE RISERVATA