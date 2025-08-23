Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo è il quarto capitolo della saga di Spielberg. Nel cast, Harrison Ford e Cate Blanchett

Sabato 23 agosto 2025, in prima serata, alle 21.10 su Italia 1, torna sul piccolo schermo Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, il quarto capitolo della saga cult diretta da Steven Spielberg che la rete sta trasmettento integralmente. Uscito nel 2008, il film segna il ritorno di Harrison Ford nei panni dell’archeologo-avventuriero più famoso del cinema. Al suo fianco un cast stellare: Cate Blanchett, perfida e glaciale nei panni dell’agente sovietica Irina Spalko, Shia LaBeouf nei panni del ribelle Mutt Williams, e Karen Allen, storica Marion Ravenwood.

La trama del film Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo: un viaggio spettacolare in Sud America

In Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo siamo nel 1957. La vita di Indy prende una nuova direzione quando incontra Mutt Williams, un giovane motociclista in cerca di aiuto per la madre. Il ragazzo lo coinvolge in una missione per ritrovare il teschio di cristallo di Akator, un antico artefatto dalle proprietà misteriose, quasi soprannaturali.

Il viaggio li porta in Sud America, dove dovranno vedersela con gli agenti sovietici guidati dalla spietata Spalko. L’avventura riserva anche vecchie conoscenze: Indy ritrova infatti Marion Ravenwood, il suo primo grande amore, e l’amico Harold Oxley, rapito dai nemici.

Spalko vuole impossessarsi del teschio perché convinta che abbia il potere di acquisire l’onniscienza e per farlo vuole servirsi di Jones, il quale viene minacciato: se si rifiuta, i sovietici uccideranno Mutt e sua madre che si rivela essere proprio la sua ex Marion. Il gruppo riesce a fuggire ma viene ricatturato a causa di Oxley, ormai quasi completamente impazzito.

Il giorno dopo la cattura, durante la ricerca, Mac, spalla di Indy, dichiara di essere un agente della CIA e rubata una jeep riesce a far scappare nuovamente Indiana, Mutt e Marion, diretti verso la città con il ritrovato teschio magico: ci saranno altri mostri e nuove verità emergeranno fino all’atto conclusivo che ripristenerà l’equilibrio tra il bene e il male.

Curiosità

Dopo quasi vent’anni dall’ultimo capitolo (1989), il film arrivò nelle sale nel 2008 con grande attesa. Ebbe un buon successo al botteghino – circa 780 milioni di dollari incassati – e ottenne riconoscimenti importanti, tra cui il Saturn Award per i Migliori costumi e una candidatura ai Grammy per la colonna sonora firmata da John Williams.

Nonostante ciò, il pubblico si divise: molti fan accolsero con entusiasmo il ritorno di Indy, ma criticarono la scelta di introdurre elementi fantascientifici, considerati poco coerenti con lo spirito della saga.

Un dettaglio interessante: Sean Connery, che in L’ultima crociata interpretava il padre di Indiana Jones, era stato invitato a comparire in un cameo. L’attore però rifiutò, ormai ritirato dalle scene.

Il film ha poi trovato un erede nel quinto capitolo, uscito nel 2023: Indiana Jones e il quadrante del destino.