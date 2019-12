Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo/ Su Rete 4 film con Harrison Ford

Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo va in onda oggi, domenica 22 dicembre, su Rete 4 a partire dalle ore 21.25. La pellicola è del 2008, è diretta da Steven Spielberg e vede come protagonista ancora una volta Harrison Ford nei panni dell’archeologo più famoso del mondo, affiancato da Shia LaBeouf, Cate Blanchett e il fido aiutante interpretato da Ray Winstone. Si tratta del quarto film della saga e il produttore esecutivo è ancora una volta George Lucas.

Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, la trama del film

Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo è ambientato nel 1957 quando Indiana Jones e il suo collaboratore George “Mac” McHale vengono rapiti dai russi che costringono l’archeologo ad individuare, all’interno di un bunker, la cassa che contiene resti di alieni fra mille altre che vi sono nascoste. Jones prova a liberarsi ma Mac gli rivela di essere al soldo dei russi, intanto giungono i marines che fanno saltare in aria con una bomba nucleare il bunker e liberano l’archeologo. Una volta tornato negli Stati Uniti, Indiana Jones viene accusato di collaborazionismo con i sovietici per via della sua amicizia con Mac. Per questo motivo decide di trasferirsi a Londra ma poco prima della partenza viene contattato dal giovane Mutt Williams che vuole il suo aiuto per ritrovare la madre rapita.

La donna stava indagando sulla scomparsa del professor Oxley il quale prima di dileguarsi nel nulla aveva lasciato una lettera decifrabile solo da Jones. L’archeologo capisce che la lettera fa riferimento al Perù e al teschio di cristallo di Akator intorno al quale ci sono molte leggende. Anche i russi vogliono impossessarsi di questo teschio e provano a catturare nuovamente Indiana Jones che però fugge. Una volta arrivati in Perù, Indiana Jones e Mutt capiscono che le tracce lasciate da Oxley portano all’Eldorado e all’immenso tesoro che nasconde. In particolare qui è nascosto il teschio che dà a chi lo possiede un’immensa conoscenza.

I russi, per farsi aiutare da Indiana Jones, lo minacciano di uccidere Mutt e la madre, l’archeologo così scopre che la donna è Marion, una sua vecchia fiamma della quale era stato molto innamorato. Indiana riesce a liberare Marion ma nella fuga finiscono in una zona di sabbie mobili. Credendo di essere sul punto di morire, la donna rivela all’archeologo che Mutt è suo figlio. Proprio mentre litigano vengono salvati da Mutt ma finiscono di nuovo nelle mani dei russi. Questa volta a liberarli è Mac che rivela di essere un agente della CIA sotto copertura.

Il gruppo giunge nella sala del tesoro ma viene nuovamente raggiunto dai russi, avvertiti da Mac che in realtà è malvagio, i quali posizionano sulla statua del teschio il cranio rubato. Si attiva, quindi, una bolla di energia dal quale si sprigiona una navicella spaziale che imprigiona i russi e Mac per portarli in un’altra dimensione. Indiana Jones, Marion e Mutt riescono a scappare giusto un attimo prima che tutto crolli. la scena finale vede Marion e Indiana Jones finalmente sposi e Mutt che accetta di fare da testimone al padre.

Il trailer di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo





