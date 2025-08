Indiana Jones e il tempio maledetto è il secondo film del franchise con Harrison Ford considerato un prequel. Alla regia sempre il grande Steven Spielberg,

Indiana Jones e il tempio maledetto, film su Rete 4 diretto da Steven Spielberg

L’avventurosa prima serata di Italia 1 di sabato 2 agosto 2025, alle ore 21:20, ha in programmazione il secondo film della saga di Indiana Jones, ovvero Indiana Jones e il tempio maledetto. Uscito nelle sale nel 1984, è considerato una sorta di prequel, in quanto i nazisti non sono i cattivi del film ed è ambientato un anno prima de I predatori dell’arca perduta. Alla regia ritroviamo Steven Spielberg, al servizio del produttore George Lucas. Grandiosi gli effetti speciali realizzati da Dennis Muren, George Gibbs, Michael J. McAlister e Lorne Peterson che vinceranno l’Oscar per questo film. Alla colonna sonora non può mancare John Williams, autore di quasi tutti i film di Spielberg, a partire da Lo squalo.

Il cast del film Indiana Jones e il tempio maledetto vede ancora una volta Harrison Ford nei panni dell’archeologo scavezzacollo Indiana Jones. Questa volta affiancato da Kate Capshow, per la quale la pellicola fu galeotta: sposerà Steven Spielberg nel 1991 e i due sono attualmente una coppia. Completano il cast Ke Huy Quan, Amrish Pur, D.R. Nanayakkara, Raj Singh, Roshan Seth e Roy Chiao.

La trama del film Indiana Jones e il tempio maledetto: una setta malvagia che rapisce i bambini di un villaggio indiano

Indiana Jones e il tempio maledetto è ambientato nel 1935. L’archeologo riesce a sopravvivere dopo essere stato avvelenato dal boss mafioso di Shanghai Lao Che, che gli aveva commissionato il ritrovamento dei resti di uno storico condottiero e imperatore cinese. Insieme al suo aiutante cinese Shorty e alla cantante di nightclub Willie, si imbarca su una aereo cargo che però non sa essere di proprietà del suo aguzzino. I piloti, mentre i tre dormono, svuotano l’aereo di tutto il carburante e si lanciano del paracadute. Il velivolo si schianta così sull’Himalaya, non prima che Indiana Jones e i suoi compagni di viaggio si siano lanciati e salvati con un canotto.

Una volta atterrati, vengono accolti come dei dagli abitanti di un poverissimo villaggio indiano. La gente del posto comunica a Jones che avevano chiesto aiuto al dio Siva di mandare qualcuno che potesse salvare i loro figli rapiti da una setta insieme a una pietra sacra del loro santuario e così ricevono l’archeologo come loro salvatore. Jones accetta di aiutarli e si reca al Palazzo di Pankot dove scoprirà il tempio maledetto in cui vengono fatti sacrifici umani alla dea Kali e dove scopre che i bambini vengono fatti lavorare come schiavi, affinché trovino le ultime due pietre Sankara. Durante la loro permanenza, Jones viene aggredito, ma non riescono ad ucciderlo, tuttavia viene catturato dal capo della setta dei Thuggee che lo droga con quello che chiama il sangue della dea Kali. Riuscirà Jones a tornare in sé e liberare se stesso, i suoi amici e i bambini?