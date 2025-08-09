Indiana Jones e l’ultima crociata è il terzo film del franchise che Italia 1 sta trasmettendo per intero. In questo capitolo, arriva Sean Connery

Indiana Jones e l’ultima crociata, film su Italia 1 diretto da Steven Spielberg

Sabato 9 agosto 2025, alle ore 21:20, Italia 1 propone un imperdibile appuntamento cinematografico in prima serata: Indiana Jones e l’ultima crociata, uno dei capitoli più apprezzati della celebre saga d’avventura che ha per protagonista l’archeologo più famoso del grande schermo. Questo film rappresenta il terzo episodio della serie ed è stato diretto nel 1989 da Steven Spielberg, maestro riconosciuto del cinema hollywoodiano.

La produzione porta la firma di Lucasfilm, mentre la trama si basa su personaggi creati da George Lucas, Philip Kaufman e Menno Meyjes. La parte tecnica è arricchita dalla colonna sonora epica composta da John Williams, e dal montaggio curato da Michael Kahn, entrambi nomi di spicco nel panorama cinematografico internazionale.

Accanto al leggendario Harrison Ford troviamo un’altra icona del cinema: Sean Connery, in un ruolo che ha lasciato il segno nella memoria degli spettatori. A completare il cast, un gruppo di attori di grande talento come Denholm Elliott, Alison Doody, John Rhys-Davies, Julian Glover e Michael Byrne.

La trama del film Indiana Jones e l’ultima crociata: alla ricerca del Santo Graal e del papà

Indiana Jones e l’ultima crociata è ambientato nel 1938, alle soglie del secondo conflitto mondiale. Il film si apre con un giovane Indiana Jones che, guidato dal suo forte senso di giustizia, sottrae la preziosa Croce d’Oro di Coronado dalle mani di un trafficante di reperti, con l’intento di restituirla al museo universitario diretto dall’amico fidato Marcus Brody.

Dopo il suo ritorno in aula come professore, il protagonista viene contattato da una misteriosa donna e da Walter Donovan, un magnate determinato a ritrovare il mitico Santo Graal. Per questo, Donovan offre a Jones una cospicua somma di denaro, ma ciò che davvero scuote l’uomo è la notizia che suo padre, Henry Jones Sr., è scomparso durante la stessa ricerca.

La svolta arriva quando Indiana Jones riceve il diario di suo padre, pieno di indizi criptici e dettagli sulla reliquia: il diario sarebbe stato spedito da Venezia, e così l’affascinante archeologo parte per l’Italia, accompagnato da Marcus e dalla seducente e ambigua Elsa Schneider.