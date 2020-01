Indiana Jones e l’ultima crociata/ Video, su Italia 1 il film con Harrison Ford

Indiana Jones e l’ultima crociata andrà in onda su Italia 1 oggi, venerdì 3 gennaio, a partire dalle ore 23.55 in seconda serata. Il film conosciuto col nome di Indiana Jones and the Last Crusade è stato girato nel 1989 e diretto da Steven Spielberg, il regista che aveva già seguito i due precedenti capitoli della tetralogia. Si tratta di un film d’azione/avventura che vede tra i principali interpreti Harrison Ford ancora nei panni di Henry Jones Jr. alias Indiana Jones, suo padre interpretato da Sean Connery nei panni del Prof. Henry Jones Senior, Alison Doody che interpreta la dott.ssa Elsa Schneider, Julian Glover cioè Walter Donovan, lo scavatore John Rhys-Davies nuovamente nei panni di Sallah e Denholm Elliott il già visto professor Marcus Brody. Le musiche anche di questo capitolo sono state realizzate da John Williams.

Indiana Jones e l’ultima crociata, la trama del film

Indiana Jones e l’ultima crociata si apre con la scena in cui un giovane Jones combatte per prendere a dei predatori di reliquie la croce d’oro, dopo una lunga fuga arriva a casa ma il padre è troppo impegnato per aiutarlo e Jones è costretto dallo sceriffo che fa il doppio gioco, a restituire la croce ai legittimi proprietari. Trent’anni dopo Jones è di nuovo alla prese con la croce, questa volta però riuscirà a portarla al museo dell’università in cui insegna e mostrarla all’amico Brody. Jones viene contattato dal miliardario Walter Donovan, che desidera ritrovare il Sacro Graal il calice da cui bevve Gesù durante l’ultima cena, ricerche arrivate ad un buon punto ma interrotte eprchè proprio il padre di Jones, che seguiva le stesse era sparito. A Venezia con l’aiuto della dottoressa Elsa Schneider, Indiana troverà le indicazioni per raggiungere il Graal ma un gruppo di protettori della reliquia lo ostacolano, inoltre l’archeologo scoprirà che il padre è prigioniero dei tedeschi. Recatosi in Austria per salvare il padre Indiana scopre che la dottoressa Elsa Schneider in realtà è anch’ella nazista e lo stesso miliardario che lo aveva contattato per avere il Graal era in combutta col Raich. Dopo aver recuperato il padre, i due scappano con gli appunti per trovare la reliquia. I membri della confraternita della spada Cruciforme vengono sconfitti ad Alessandretta da nazisti che tentano in ogni modo di ostacolare Jones e il padre nel recupero del potente reperto. Donovan ferisce gravemente Jones senior e costringe indiana a superare le difficili prove che portano al Graal, così raggiunto il cavaliere che lo protegge da quasi un secolo, Donovan beve dalla coppa sbagliata e muore mentre Elsa precipita in un crepaccio cercando di salvare il Graal. Jones e i suoi scappano verso il tramonto lasciando la reliquia al suo legittimo proprietario.

