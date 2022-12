Indiana Jones, nuovo videogioco è “Lettera d’amore”/ Il capo di Bethesda alza l’hype

Crescono altissime le aspettative nei confronti del videogioco di Indiana Jones, il mitico professore di archeologia che nel film è interpretato da Harrison Ford, in sviluppo presso gli studi di Bethesda. A far crescere ancor di più l’hype è stato Todd Howard, numero uno della software house americana, che parlando con Lex Fridman ha definito il nuovo videogioco una “lettera d’amore” alla serie cinematografica, nonché un titolo a lungo desiderato. Pare infatti, come riferisce Multiplayer.it, che il primo progetto riguardante il videogioco di Indiana Jones, sia stato presentato dal capo di Bethesda a LucasArts ben 13 anni fa, nel lontano 2009, ma all’epoca il tutto non andrò in porto.

Elon Musk choc: "svilupperemo chip cerebrali"/ "Ciechi potranno tornare a vedere"

Del resto all’epoca la software house non aveva il team e le risorse disponibili per portare avanti un lavoro così importante, ma negli ultimi la situazione è decisamente cambiata. Il gioco è stato affidato a MachineGames, che secondo Howard rappresenta il team “perfetto” per sviluppare il videogame su Indiana, tenendo conto che lo storytelling, il modo di narrare la serie Wolfenstein, si sposa alla perfezione sull’universo di Indy.

Whatsapp: hackerati 35mln di numeri italiani/ Quali sono i rishi e come proteggersi

INDIANA JONES: “GLI SVILUPPATORI STANNO FACENDO UN LAVORO INCREDIBILE”

Inoltre, viene fatto sapere che gli sviluppatori stanno facendo un “lavoro incredibile” in vista dell’uscita del videogioco. Todd Howard ha spiegato che ha modo di vedere gli sviluppi del gioco di Indiana Jones giornalmente, e si è detto assolutamente soddisfatto di come lo stesso stia venendo. Inoltre, in merito al genere, al momento il videogame su Indiana Jones non è ancora inquadrabile in quanto racchiude al suo interno un mix diverso di caratteristiche.

Ecco perchè il capo di Bethesda non ha confermato si tratti solamente di un action adventure, spiegando che nel gioco sono state inserite delle particolarità che il team stava meditando da tempo. Purtroppo Indiana Jones resta ancora un gioco molto misterioso visto che, al di là di un teaser trailer che racconta davvero poco, non si sa null’altro: speriamo di ricevere maggiori informazioni nei prossimi tempi.

Kanye West sospeso (di nuovo) da Twitter/ "Mi piace Hitler": qualcuno lo aiuti...

© RIPRODUZIONE RISERVATA