Indicatori ISA 2022/ Nuovi fattori che incideranno nelle imposte del 2022

Il fisco è già pronto a far debuttare i nuovi Indicatori ISA 2022. Per chi non lo sapesse, vengono riassunti sotto il nome di “Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale“, poiché servono ad imprese e liberi professionisti, a comprendere quanto – economicamente parlando – stiano svolgendo un’attività sostenibile.

Con una notizia pubblicata da Italiaoggi, si comunica l’introduzione di nuovi 87 indicatori ISA, che produrranno effetto immediato già a partire dall’imposta fiscale del 2022. Maurizio Leo, Viceministro dell’economia e delle finanze, ha già firmato un decreto con delle novità importanti.

Nuovi Indicatori ISA per il 2022: tutte le novità

I nuovi indicatori ISA da applicare al 2022, saranno 87. L’Agenzia delle Entrate è solita comunicare con i liberi professionisti, ma questa volta l’iter è leggermente diverso, dato che la novità verrà integrata con un decreto ben preciso.

Possiamo affermare già da ora, che i fattori che influenzeranno l’indicatore sono molteplici, tra quelli più importanti spicca il territorio in cui il contribuente o l’impresa, svolge la sua attività, tenendo conto di: quotazioni relative all’immobile in oggetto; canoni di locazione; reddito medio dell’IRPEF.

Quanto ai nuovi 87 indicatori sintetici di affidabilità fiscale, essi sono suddivisi in macro aree: 21 per il commercio, 37 per il settore dei servizi, 2 per l’agricoltura, 5 le professioni e altri 22 per le manifatture.

Lo scorso 15 dicembre (anno 2022), una commissione di esperti ha tenuto una riunione per discutere riguardo agli interventi straordinari che saranno applicati già per il 2022 e per tutti i 175 modelli ISA. La forza dell'intervento straordinario e anticongiunturale, sarà determinata dalla riduzione della redditività sia a livello individuale che del settore in generale. Tale contrazione è attribuibile a quattro fattori: difficoltà nel reperire beni lungo la catena di valore, aumento del prezzo del gas naturale, inflazione elevata e deterioramento delle condizioni finanziarie. D'altronde era già noto e prevedibile che il fisco potesse inserire nuovi indicatori ISA per il 2022.

